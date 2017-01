Divers sportifs

Les joueurs du

Raja en grève



Les joueurs du Raja ont poursuivi hier leur mouvement de grève. Ces derniers ont refusé à prendre part à la séance d’entraînement, réclamant salaires et primes que leur doit le club.

En dépit de cette situation de crise qui sévit depuis l’arrivée du président Saïd Hasbane, les joueurs du Raja se sont acquittés pleinement de leur mission, en étant l’auteur d’un probant parcours lors de la phase aller du championnat.

A noter que pour la phase retour, la LNFP a émis via le site de la FRMF un communiqué dans lequel il indique que la 16ème manche du championnat D1 et la 17ème journée de la D2 ont été reportées au week-end de la semaine prochaine afin de permettre au public de suivre le match des quarts de finale de la CAN que disputera l’EN dimanche prochain contre la sélection égyptienne.



Hakimi sur les

tablettes de Zidane



Le jeune international marocain Achraf Hakimi (18 ans), titulaire dans les rangs du Real Madrid Castilla qui évolue en deuxième division espagnole B, est sur les tablettes de l’entraîneur merengue Zinédine Zidane pour renforcer l’équipe première, après la blessure de Marcelo, affirme mardi le quotidien El Mundo.

L’absence de Marcelo, indisponible pour un mois en raison d’une lésion musculaire, et les problèmes physiques de Danilo ouvrent les portes de l’équipe première au latéral marocain, qui a attiré l’attention des techniciens des catégories inférieures des Merengue grâce à ses qualités physiques et techniques, fait savoir le quotidien ibérique dans sa page sportive. Le jeune joueur s’est démarqué par ses enjambées puissantes, sa technique épurée, ses lancements intentionnés et sa polyvalence technique, note El Mundo, soulignant qu’il s’agit d’un latéral moderne, fort et porté sur les longues distances.



Jeux extrêmes



"L’Association Club Ribati pour les sports urbains" (ARSU) organise le premier Festival des jeux extrêmes à l’instar du Skate, Roller, ainsi que la Bmx, et ce du 24 au 26 février prochain au Park Skate situé sur la corniche Sabah à Rabat.

«L’objectif premier de notre association ARSU étant la promotion des jeux extrêmes et alternatifs auprès du plus grand nombre de jeunes », a signalé Jaouad Aouatif, président-fondateur de l’Association Club Ribati pour les sports urbains. Et de poursuivre que « ce festival des jeux extrêmes vise à rassembler sur 3 jours les amateurs de ce sport pour s'immerger dans l'univers si particulier de notre association ».

Il est à mentionner que l’Association Club a été créée en 2011 et rassemble une dizaine de jeunes de la région de Rabat qui ont déjà participé à plusieurs événements sportifs au Maroc à l'étranger.