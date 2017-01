Divers sportifs

Voile



Les skippers marocains Hicham Aachi et Mehdi Rouizem effectueront en juin prochain le premier tour du Maroc à la voile en catamaran de sport sans cabine, indique un communiqué des organisateurs. Ils entameront leur périple de la ville de Saïdia en passant par Tanger, Mohammedia, Agadir, Laâyoune avant de terminer leur parcours au port de Dakhla, soit un total de 1.300 milles nautiques, ce qui avoisine les 2.400 km. L'objectif de cette compétition est de sensibiliser les autorités et la société civile à la nécessité de préserver le littoral national.

Les deux passionnés de la voile ont déclaré à la MAP que cette aventure vise à faire connaître ce sport auprès des jeunes, mais aussi à amorcer une prise de conscience de la beauté du littoral marocain et de la richesse de sa biodiversité. Ce challenge a aussi pour objectif de sensibiliser la société civile à la nécessité de préserver ce littoral et de le mettre en valeur, ont-ils estimé ajoutant que les sports nautiques peuvent être des vecteurs de prise de conscience, mais aussi de développement économique, social et écologique non négligeables. Lors de cette compétition, des actions seront initiées au profit des élèves des établissements scolaires des différentes couches sociales concernant la voile, le canoë-kayak et le stand up paddle. Les deux aventuriers marocains pratiquent la voile depuis leur plus jeune âge. Hicham, 21 ans, a déjà participé à de nombreuses compétitions internationales de Laser. Quant à Mehdi, il est moniteur de voile et a déjà effectué un Tour du monde à la voile entre 2009 et 2011.



Rugby



La 14è édition du Championnat national universitaire de rugby à sept se tiendra les 19 et 20 janvier courant au stade du Club Olympique de Casablanca (COC), indique mardi un communiqué de l'Université Hassan II, initiatrice de cet évènement.

Organisée en partenariat avec la Fédération Royale marocaine du sport universitaire, cette manifestation sportive s’assigne pour objectif de promouvoir le rugby à sept au sein des universités marocaines et à encourager les étudiants à la pratique du sport.

Cette édition verra la participation de 10 universités, à savoir l’université Mohammed 1er d’Oujda, l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès, l’université Al Akhawayn d’Ifrane, l’université Ibn Tofail de Kénitra, l’université Mohammed V de Rabat, l’université Hassan II de Casablanca, l'université Hassan 1er de Settat, l’université Kadi Ayyad de Marrakech, l’université Ibn Zohr d’Agadir et l’université Chouaib Doukkali d’El Jadida.