Divers sportifs

Canoë-kayak

La Fédération Royale marocaine de canoë-kayak tiendra une assemblée générale extraordinaire et une assemblée générale ordinaire élective le 28 janvier courant à la salle Allal El Fassi de Rabat.

L'assemblée générale extraordinaire sera consacrée à l'amendement du statut des associations et à l'adoption de certains règlements. Au menu de l'assemblée générale ordinaire élective figurent la présentation des rapports moral et financier au titre de la saison 2015-2016 ainsi que celui du commissaire aux comptes en plus de l'élection d'un nouveau bureau dirigeant, indique la fédération dans un communiqué . Une seule liste conduite par le président sortant El Mamoun Belalabbas El Alaoui est candidate à cette élection.



Boxe

La Fédération Royale marocaine de boxe (FRMB) et l'hôpital "Cheikh Khalifa Ibn Zaid" de Casablanca ont signé une convention de partenariat pour faire bénéficier l'élite nationale de Boxe d'un check-up médical total en vue de sa participation à la 7ème saison du circuit "World Series of Boxing", indique la FRMB

En vertu de ce partenariat, les Morocco Atlas Lions suivront durant plusieurs semaines une batterie de tests validant leurs aptitudes physiques aux combats internationaux de haut-niveau. Ces tests concerneront toutes les spécialités médicales (neurologie, physiologie, orthopédique, micronutrition), précise la FRMB dans un communiqué

La conclusion de ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la volonté de la FRMB d'assurer à ces sportifs la meilleure prise en charge médicale possible en prévision des prochains Jeux olympiques de Tokyo 2020.



Tennis de table

Le président de la Fédération Royale marocaine de tennis de table (FRMTT), Mounkid El Hajji, est candidat à la vice-présidence de la Fédération internationale de la discipline (ITTF), a-t-on appris lundi auprès du comité directeur de la FRMTT.

Cette candidature qui sera appuyée par près de 15 fédérations africaines et quelque fédérations de l'Asie du Sud est d'Amérique latine est de nature à défendre la présence de l'Afrique et du Maroc lors des manifestations sportives internationales, a déclaré à la MAP, M. El Hajji, qui avait assuré dans le passé les fonctions de vice-président de la Confédération africaine et de président de l'Union maghrébine de tennis de table.

Le renouvellement du bureau exécutif de l'ITTF aura lieu le 4 juin à Dusseldorf en Allemagne, en marge des Championnats du monde 2017 seniors (29 mai-4 juin).



Handball

La formation figure au centre d'un accord de partenariat signé, vendredi à Rabat, entre la Fédération Royale marocaine de handball (FRMHB) et l’Association sportive des Forces Armées Royales (AS FAR).

En vertu de cet accord, l'AS FAR s'engage, notamment, à assurer des formations sportives, scolaires et éducatives aux membres des sélections nationales (élites -17 ans), conformément à un programme annuel et dans le cadre de la politique tracée par la FRMHB. Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le président de la FRMHB, Hanafi Adli, a affirmé que la signature de cet accord constitue une étape importante, visant à réhabiliter le handball au Maroc et à former le noyau dur de l’équipe nationale, et ce en programmant des formations scolaires et sportives au profit des différentes catégories d’âge. "Ce projet est le fruit de longues années de travail qui ont abouti à la sélection de 16 élèves pour bénéficier de formations au niveau scolaire et d’un encadrement de handball de haute qualité", a souligné M. Adli.

Pour sa part, le président délégué de l'AS FAR, le colonel Aboubakr El Ayoubi a considéré, dans une allocution, que ce genre de projets ne peut que permettre au handball national de se développer davantage et de représenter honorablement le Maroc dans les différents rendez-vous continentaux et internationaux. "Cet accord, qui n’est que le début d’un travail stratégique, donnera de bons résultats à moyen et long termes", a affirmé M. El Ayoubi, incitant, par la même occasion, à suivre cet exemple dans les autres sports.