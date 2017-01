Divers sportifs

Le Raja à Agadir



Après quelques jours de repos, les joueurs du Raja se rendront aujourd’hui samedi à Agadir pour entrer en stage de concentration qui s’étalera jusqu’au 15 de ce mois.

Par ailleurs, le président du Raja, Saïd Hasbane, s’est entretenu avec l’entraîneur du club Mhamed Fakhir. Cette réunion a été l’occasion de prendre de nombreuses décisions concernant l’équipe première et de parler du programme de préparation, rapporte le site officiel du club, rajacasablanca.com



Sport scolaire



La sélection marocaine scolaire de football (natifs de 2004 et 2005) effectue un stage de préparation du 1er au 8 janvier à Tétouan, en prévision de la 3è édition de la Coupe Jeem scolaire, qui se tiendra du 07 au 15 février au Qatar.

La 3è édition de la Coupe Jeem scolaire connaîtra la participation de 20 pays, dont le Brésil, l'Italie, la France, le Portugal, la Russie, le Chili, la Tunisie, l'Algérie et le Qatar, en plus du Maroc.



Tennis de table



La ville de Kénitra accueille dimanche prochain la 4ème étape du Circuit national de tennis de table qui verra la participation de dizaines de jeunes appartenant aux catégories U12, U15, U18 et U21, indique la Fédération Royale marocaine de tennis de table (FRMTT). Après les étapes de Sefrou, Salé et Casablanca, ce sont les pongistes du Wydad de Casbalanca qui dominent les classements féminin et masculin. Les vainqueurs de ce tournoi seront qualifiés au Grand Prix national prévu le 22 janvier à Rabat. La cinquième étape du circuit national est prévue le 14 janvier au club casablancais du CAF.