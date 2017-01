Divers sportifs

La liste des 23 de

la Côte d’Ivoire



Michel Dussuyer, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, tenante du titre, a annoncé mercredi la liste des 23 joueurs retenus pour la Coupe d'Afrique des nations 2017 (14 janvier - 5 février) au Gabon, qui auront comme capitaine Serey Dié, en l'absence de Gervinho. L'espoir Nicolas Pépé (SCO Angers/FRA), 21 ans, a été retenu par le sélectionneur, après avoir honoré sa première cape face à la France le 15 novembre en match amical.

Wilfried Zaha (Crystal Palace/ENG) effectuera son baptême du feu avec les Eléphants à 24 ans. Il avait choisi en novembre de jouer pour son pays natal au détriment de l'Angleterre, où il a grandi.

Zaha est un postulant pour suppléer l'absence de l'attaquant Gervinho, capitaine de la sélection, blessé à un genou et forfait.

En revanche, le défenseur Ousmane Viera Diarrassouba (Adanaspor/TUR), vainqueur de la compétition en 2015 et qui figurait sur une pré-liste de 24 joueurs, a été écarté. Les autres cadres de l'équipe tenante du titre sont bien présents: Serey Dié (qui portera le brassard de capitaine), Eric Bailly, Serge Aurier, Salomon Kalou ou bien encore Max-Alain Gradel.

La Côte d'Ivoire a entamé le 2 janvier un stage de préparation à Abou Dhabi, qui sera ponctué par deux matches amicaux, le 8 janvier contre la Suède et le 11 janvier face à l'Ouganda.

la Côte d’Ivoire évoluera au groupe C aux côtés du Maroc, du Togo et de la RD Congo.

La liste des 23 joueurs ivoiriens convoqués:

Gardiens : Sylvain Gbohouo (Mazembe/COD), Mande Sayouba (Stabaek/NOR), Ali Badra Sangaré (Tanda/CIV)

Défenseurs : Eric Bailly (Manchester United/ENG), Serge Aurier (Paris SG/FRA), Simon Deli (Slavia Prague/CZE), Wilfried Kanon (La Haye/NED), Lamine Koné (Sunderland/ENG), Adama Traoré (Bâle/SUI), Bagayoko Mamadou (St-Trond/BEL)

Milieux : Geoffrey Serey Dié (Bâle/SUI), Victorien Angban(Grenade/ESP), Cheick Doukouré (Metz/FRA), Franck Kessié (Bergame/ITA), Yao Serge N'Guessan (Nancy/FRA), Jean-Michaël Séri (Nice/FRA)

Attaquants : Wilfried Bony (Stoke City/ENG), Max-Alain Gradel (Bournemouth/ENG), Jonathan Kodjia (Aston Villa/ENG), Giovanni Sio (Rennes/FRA), Salomon Kalou (Hertha Berlin/GER), Wilfried Zaha (Crystal Palace/ENG), Nicolas Pépé (SCO Angers/FRA)



Adebayor fait partie

du contingent togolais



L'attaquant Emmanuel Adebayor, sans club depuis la fin de la saison dernière, a néanmoins été retenu dans la liste de la sélection du Togo pour la CAN-2017 que Claude Leroy a rendu publique mardi.

Avec l'ancienne star d'Arsenal, aujourd'hui âgé de 32 ans, le sélectionneur français des "Eperviers" a retenu un autre joueur sans club actuellement, le gardien de but Kossi Agassa, ex-Rémois.

La sélection togolaise participe à un stage depuis le 1er janvier au Sénégal, avant de rallier le Gabon.

La liste des 23 joueurs convoqués:

. Gardiens: Agassa (sans club), Mensah (Le Mans/FRA), Tchagouni (Marmande/FRA)

. Défenseurs: Akakpo (Trabzonspor/TUR), Bossou (Young Africans/TAN), Djene (Saint-Trond/ BEL), Kouloun (Dyto/TOG), Mamah (Dacia/ MOL), Ouro-Akoriko (Al Khaleej Saihat/KSA), Ouro-Sama (AS Togo Port/TOG)

. Milieux: Atakora (Helsingborg/SWE), Atchou (Dyto/TOG), Ayité (Fulham/ENG), Bebou (Fortuna Dusseldorf/GER), Boukari (Châteauroux/FRA), Dossèvi (Standard Liège/BEL), Eninful (Doxa Katakopias/CHY), Romao (Olympiakos/GRE),Sègbéfia (Gotzepe/TUR)

. Attaquants: Adebayor (sans club), Agbégniadan (Wafa/GHA), Gakpé (Genoa/ITA), Fo-Doh Laba (R.S Berkane/MAR).