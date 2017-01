Divers sportifs

Hasbane dans

de beaux draps



Au cours d’une réunion tenue mardi à Casablanca en présence de 51 adhérents au club du Raja section football, 48 ont décidé de retirer leur confiance au président du club, Said Hasbane.

Cette réunion a été également l’occasion pour ces adhérents d’appeler à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire du club dans un délai ne dépassant pas un délai de trois semaines.

De même qu’une commission composée de Samir Chaouki, Mohamed Seghrou et Mohamed El Harouchi a été mise en place et devra informer le comité dirigeant du Raja et la FRMF des décisions prises au cours de cette réunion.



Championnat

arabe de basket



La sélection marocaine de basketball a signé sa quatrième victoire de rang lors de la 22è édition du championnat arabe des nations de basketball messieurs, en prenant le dessus sur son homologue bahreïnie par 73 à 57, mardi au Caire, lors de la 4è journée (1er tour) de cette compétition.

Lors de la première journée de ces joutes, l'équipe nationale avait battu l’Arabie Saoudite (70-64), avant de prendre le dessus, respectivement, sur l’Egypte (73-68) et l'Algérie (89-71) pour le compte des deuxième et troisième journées.

La sélection marocaine devait affronter, mercredi, son homologue des Emirats arabes unis pour son dernier match au 1er tour de cette compétition arabe.

Au terme de cette victoire, le Maroc caracole seul en tête avec 8 points, devançant de 3 unités l'Egypte et l'Arabie Saoudite.

L'Egypte devait affronter l'Algérie, qui pointe à la dernière place au classement avec 3 points, alors que l'Arabie Saoudite devait croiser le fer avec les Emirats Arabes Unis (5è, 4 pts).

Le tournoi se déroule en un seul groupe de six équipes suite au désistement du Soudan et de la Libye.

Le comité d'organisation a ainsi décidé qu’au terme des rencontres du 1er tour, les deux premières équipes au classement se qualifieront directement pour les demi-finales et les quatre autres se croiseront (3è contre 6è et 4è contre 5è) pour compléter le dernier carré.

L’édition précédente, organisée à Charm el-Cheikh, avait été remportée par l’Egypte aux dépens de l’Algérie.



Marathon

international

de Marrakech



La 28ème édition du Marathon international de Marrakech (MIM) aura lieu le 29 janvier, a annoncé le comité d’organisation de cette manifestation sportive. Organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, par l’Association le Grand Atlas, la 28è édition du MIM connaîtra la participation de plus de 8.000 athlètes issus des quatre coins du monde. Le programme de cette manifestation sportive comporte une course dédiée aux enfants, le marathon et le semi-marathon.

A cette occasion, le comité d’organisation tient aujourd’hui à Marrakech, une conférence de presse destinée à présenter les athlètes et le circuit du marathon. Selon les organisateurs, le MIM contribue grandement au rayonnement international de la cité ocre et constitue une occasion pour mettre en valeur les potentialités touristiques de Marrakech.



La FRMSAFH

honorée à Laâyoune

La Fédération Royale marocaine des sports aérobics, fitness, hip-hop et disciplines assimilées (FRMSAFH) a été honorée à Laâyoune, à l'occasion de la troisième édition du "Prix Sahara de la presse", organisée par le club de presse au Sahara, indique samedi la Fédération dans un communiqué.

Lors de cette cérémonie, le club de presse au Sahara, présidé par M. Brahim Bouhouch, a rendu un hommage appuyé à la présidente fondatrice de la FRMSAFH, Mme Selma Bennani, qui œuvre "sans relâche pour la formation d’entraîneurs et d'athlètes professionnels afin de renforcer les capacités d’encadrement des clubs à travers l’ensemble des provinces du Sud du Royaume". A cette occasion, le club de presse a rappelé que la FRMSAFH a organisé, durant les treize années passées, de grandes manifestations sportives et des compétitions spécialement dédiées à ces provinces que chérissent tous les Marocains, tout en tenant compte de leurs spécificités. Compétition phare du calendrier fédéral, la Coupe de la Marche Verte de hip-hop dont la prochaine édition aura lieu en février, vise à perpétuer le souvenir de la glorieuse Marche Verte dans la mémoire des générations montantes, de rapprocher les jeunes des autres régions du Maroc de leurs frères de ces provinces, et partant, permettre aux jeunes sahraouis de pratiquer ces activités sportives chez eux, vu les nombreuses difficultés engendrées par les longs déplacements vers l’intérieur du pays.

Quant à la seconde manifestation, "Fitness pour toutes", elle est destinée essentiellement à la femme sahraouie et vise la lutte contre l’obésité par la pratique d’une activité sportive régulière et une alimentation saine et équilibrée.