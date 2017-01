Divers sportifs

Championnat

arabe de basket



La sélection marocaine de basketball a pris le meilleur sur son homologue algérienne par 89 points à 71, lundi au Caire, en match comptant pour la troisième journée (1er tour) de la 22è édition du championnat arabe des nations de basketball.

Le Maroc signe ainsi son troisième succès de suite, après s’être déjà imposé respectivement face à l’Arabie Saoudite (70-64) et l’Egypte (73-68).

Pour sa quatrième sorite, le Cinq national devait affronter hier le Bahreïn, avant d’en découdre mercredi avec les Emirats arabes unis pour son dernier match au 1er tour de cette compétition arabe.

Le tournoi se déroule en un seul groupe de six équipes suite au désistement du Soudan et de la Libye.

Le comité d’organisation a ainsi décidé qu’au terme des rencontres du 1er tour, les deux premières équipes au classement se qualifieront directement pour les demi-finales et que les quatre autres se croiseront (3è contre 6è et 4è contre 5è) pour compléter le dernier carré.

L’édition précédente, organisée à Charm el-Cheikh, avait été remportée par l’Egypte aux dépens de l’Algérie.



Assemblée

de la FRMA



La Fédération Royale marocaine d'athlétisme (FRMA) tiendra son Assemblée générale ordinaire au titre de la saison 2015-2016 le 30 janvier au siège de la Fédération, a annoncé lundi l'instance dirigeante de l'athlétisme national.

Plusieurs points sont à l'ordre du jour de cette assemblée, prévue à 15h30, dont la présentation pour approbation des rapports moral et financier au titre de la saison 2015-2016 et le projet de budget de 2017, précise un communiqué de la FRMA publié sur son site web.

Cette assemblée devrait se réunir, selon l'article 14 du statut de la FRMA, en présence des ligues régionales, associations et sociétés sportives classées parmi les 50e premiers selon le classement fédéral 2015-2016.



Trail du soleil



La troisième édition du marathon international de Merzouga sera organisée, le 26 février, avec la participation d’environ mille coureurs de différentes nationalités, apprend-on lundi auprès des organisateurs. L’édition 2017 du trail du soleil se déroulera sur les dunes de sable de Merzouga et comprendra deux courses, une de 25 km pour les professionnels des trails et une autre de 5 km pour les amateurs.

La compétition est initiée par l’Association course Tafilalet en coordination avec la commune de Merzouga.