Divers sportifs

Championnat

arabe de basket



La sélection marocaine de basketball s'est imposée dimanche au Caire, 73 à 68, face à son homologue égyptienne, au titre de la deuxième journée de la 22è édition du Championnat arabe de basketball qui se tient dans la capitale égyptienne.

L’équipe marocaine a battu la sélection saoudienne samedi, au titre de la première journée de cette compétition sur le score de 70 à 64, rappelle-t-on.

Le même tour, l’équipe d’Arabie Saoudite a remporté le match l’ayant opposé à la sélection algérienne (92-85), alors que l’équipe des Emirats Arabes Unis (EEAU) s’est inclinée face à la sélection du Bahreïn (70-62).

La sélection nationale devait affronter hier, l’équipe algérienne.

Ce championnat arabe connaît la participation du Maroc, de l’Egypte (pays organisateur), des EAU, de l’Algérie, du Bahreïn, et de l’Arabie Saoudite, après le forfait de la Libye et du Soudan.

Le comité d’organisation de ce championnat avait décidé en marge de l’opération du tirage au sort tenue mercredi dans la capitale égyptienne, le déroulement de cette compétition sous forme d’un tournoi d’un seul groupe, au terme duquel sera fixé le classement des six équipes participantes.

Le 21è Championnat arabe de basketball, rappelle-t-on, a été remporté à Charm-El Cheikh par l’équipe égyptienne après sa victoire sur la sélection algérienne, sur le score de 78 à 54.



Morocco

Atlas Lions



La franchise marocaine "Morocco Atlas Lions" fera son entrée en lice à la 7e saison de la World Boxing Séries (WSB) le 10 février 2017 en accueillant son homologue française "France Fighting Roosters", selon le nouveau calendrier du circuit de l'AIBA (Association internationale de boxe amateur). L'autre combat du groupe B se jouera le même jour entre "Italie Hunder" et les "British LionHearts".

Joint au téléphone par la MAP, le directeur technique national, Mounir Barbouchi, a souligné que les combats de la poule B seront très ouverts et rehaussés par la présence de la franchise française, vainqueur de la WSB en 2010.

L'objectif de la direction technique nationale est de passer en revue le niveau des boxeurs marocains notamment après l'inclusion dès cette saison de professionnels aux côtés des amateurs, a-rappelé Barbouchi.

La direction technique nationale mène des contacts avec les boxeurs marocains établis à l'étranger pour une éventuelle participation avec les Morocco Atlas Lions, a-t-il confié, ajoutant que Hamza Bendaoud, établi en France et Anass Messaoud qui évolue en Belgique, porteront les couleurs nationales en WSB 2017.

Le groupe A qui ouvrira les combats de la nouvelle année le 3 février se compose d'"Argentina Condors", "Colombia Boxing Team", "Cuba Domadores" et "Caciques Venezuela".

Le 3e et dernier groupe regroupe "Russian Boxing Team", "Astana Arlans Kazakhstan", "Chian Dragons" et "Uzbek Tigers".

La WSB est une compétition lancée en 2010 par l'AIBA qui met en lice des équipes, appelées franchises, réparties dans quatre conférences continentales : Amérique, Asie, Afrique et Europe.