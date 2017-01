Divers sportifs

Les arbitres

marocains FIFA 2017



La Fédération Royale marocaine de football vient de communiquer la liste des arbitres marocains FIFA au titre de la saison sportive 2017.

Arbitres : Bouchaib El Ahrach, Redouane Jiyed, Noureddine El Jaafari, Adil Zourak, Samir Guezzaz, Hicham Tiazi et Khalid Ennouni.

Arbitres assistants : Redouane Achik, Yahya Nouali, Hicham Ait Abbou, Youssef Mabrouk, Issam Benbappa, Abdellah Filali Mouhib et Lahcen Azgaou.

Arbitres (féminins) : Inçaf El Harkaoui et Bouchra Karboubi.

Arbitres assistants (féminins) : Souad Oulhaj, Karima Khadiri, Fatiha Jermouni et Zahra Jalal.

Arbitres futsal : Khali Hnich, Said El Haoud, Mustapha Rguig, Otmane Zeglioui, Chakir Oulalit et Mohamed Redouane Bouaboula.

Arbitres beach soccer : Driss Lamghayder et Adil Ouchkir.



Rabii et Dislam meilleurs

sportifs de l'année



Le boxeur Mohamed Rabii et la taekwondoïste Wiam Dislam ont été élus meilleurs sportifs de l'année 2016, par les 35 supports médiatiques, ayant participé au sondage réalisé par le service sport de la Radio nationale et dont les résultats ont été annoncés samedi.

Rabii, champion du monde 2015 des poids welters (69 kg), a été désigné meilleur sportif de l'année en obtenant un total de 94 points, suite à sa médaille de bronze décrochée aux derniers Jeux olympiques de Rio de Janeiro.

La deuxième place est revenue au karatéka Achraf Ouchen, vice-champion du monde 2016 seniors (+84kg) qui a obtenu 22 points, suivi de Mohamed Amgoun (10 pts) médaillé d'or et détenteur du record du monde sur 400m aux derniers Jeux paralympiques (T13). Chez les dames, la taekwondoïste Wiam Dislam, 9e au classement mondial et championne d'Afrique des +69 kg, a été sacrée meilleure sportive en obtenant 37 points, suite à sa performance aux JO-2016 (quarts de finale).

La deuxième place a été occupée par Maha Haddioui avec 12 pts. Meilleure sportive en 2015, elle a réussi à se qualifier pour les JO de Rio et porté haut les couleurs nationales lors de différents rendez-vous. La 3e place a, quant à elle, été remportée par la boxeuse Khadija El Mardi (11 pts). Lors de ce sondage, Walid Regragui, entraîneur du FUS de Rabat, champion du Maroc en titre et demi-finaliste de la Coupe de la Confédération africaine, a été désigné entraîneur de l'année avec 81 pts. La deuxième place est revenue à Tarik Sektioui (25 pts), entraîneur du Moghreb de Fès, après avoir conduit le club de la cité spirituelle, qui évolue en deuxième division, à remporter la Coupe du Trône. L'entraîneur de la sélection nationale de futsal, Hicham Deguig a occupé la troisième place suite à ses 13 points. Deguig a conduit la sélection nationale à décrocher la première Coupe d'Afrique des nations de son histoire.

Le titre de meilleur arbitre est revenu à Redouane Jiyed (74 pts) devançant Bouchaib Lahrech (52 pts) et Nouredine Jaafari (9 pts).