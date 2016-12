Divers sportifs

Contrat



Le Club de l'Ittihad Riadi de Tanger (IRT), section football, vient de renouveler le contrat de son attaquant Ahmed Chentouf pour cinq années supplémentaires, eu égard à ses performances lors de cette saison footballistique.

Ahmed Chentouf (20 ans) a gravi les échelons au sein du club du Détroit, depuis la catégorie des minimes jusqu'à celle des juniors avant de rejoindre l'équipe A de l'Ittihad de Tanger, a précisé un communiqué du club.

Ahmed Chentouf constitue l'un des joueurs qui ont brillé lors de la Botola Pro et sur lesquels le club du Détroit mise pour améliorer son niveau.



Bureau de l’USF



Un nouveau bureau dirigeant de l’Union sportive de Fès (USF) a été constitué, mardi soir, après l’élection de Abdelhadi Serhane à la tête du club en remplacement de Mohamed El Habib. Ce nouveau bureau dirigeant qui s'est engagé à développer le club et à promouvoir le rayonnement du sport à l’échelon de la région, est composé d’Abdelhadi Serhane (président), Rachid Cheddadi (président délégué), Brahim Boukach (1er vice-président), Abdelkarim Hammoumi (2è vice-président), Youssef Ziad (3è vice-président), Mohamed Nabil (secrétaire général), Ahmed Omami (1er secrétaire général adjoint), et Fellaoui Benaissa (2è secrétaire adjoint).

La trésorerie du club a été confiée à Salah El Majdoub qui sera assisté par Allal Slassi et Mohamed Sioui. D'autres membres ont été désignés en tant qu'assesseurs, en l’occurrence Azouz Skali, Mohmed Fassi Fehri, Amine Boukil, Abdelaziz Alaoui et Mohamed Habib.

Le nouveau président de l’USF a déclaré à la MAP que ce nouveau bureau ne ménagera aucun effort pour améliorer la situation du club.