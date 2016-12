Divers sportifs

Coupe internationale

Mohammed VI de karaté



La 17e édition de la Coupe internationale Mohammed VI de karaté, épreuve du circuit Karate1-Premier League, est programmée pour les 14, 15 et 16 avril à Rabat, selon le calendrier 2017 de la Fédération mondiale de karaté (WKF).

Lors de la dernière édition en avril 2016, les karatékas marocains (kata et kumité) ont remporté 28 médailles (6 en or, 5 en argent et 17 en bronze), signant leur 8e victoire dans cette compétition, la 6e de rang.

La deuxième place au tableau final des médailles avait était occupée par les karatékas saoudiens, vainqueurs de 7 médailles (2 en or, 1 en argent et 4 en bronze). L'Italie a complété le podium (3 médailles: 1 en or et 2 en argent) suivie de la Slovaquie (2 médailles: 1 en or, 1 en argent). Instauré depuis 2011 avec seulement deux tournois à Paris et Istanbul, le circuit Karate1-Premier League compte désormais cinq compétitions, à savoir l'Open de Paris (27-29 janvier), l'Open de Rotterdam (17-19 mars), l'Open de Dubaï (31 mars-2 avril), la Coupe internationale Mohammed VI et l'Open Halle/Leipzig en Allemagne (8-10 septembre).



GP SAR Lalla

Meryem de tennis



La 17e édition du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem de tennis, épreuve disputée sur terre battue et dotée de 226.750 dollars US, aura lieu du 1er au 6 mai prochain à Rabat, selon le calendrier 2017 de l'association des joueuses professionnelles (WTA).

En 2016, la 16è édition du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem, compétition inscrite également dans le Circuit international SM le Roi Mohammed VI de tennis, avait été remportée par la Suissesse Timea Bacsinszky après sa victoire en finale face à la Néo-Zélandaise Marina Erakovic. Un total de 64 épreuves sont au programme de la saison 2017 qui débutera le 1er janvier par le tournoi international de Brisbane en Australie et se terminera en octobre par le tournoi international de Singapour (22-27). La saison se poursuivra par le déroulement des quatre tournois majeurs du Grand Chelem, à savoir l'Open d'Australie (16/19 janvier à Melbourne), Roland Garros (28 mai-11 juin à Paris), Wimbledon (3/16 juillet en Grande-Bretagne) et l'US Open (28 août-10 septembre aux Etats-Unis).



Assemblée de l’USF



Abdelhadi Serhane a été élu, lundi soir, nouveau président de l’Union sportive de Fès (USF), en remplacement de Mohamed El Habib.

L'élection du nouveau président, ex-président de la section handball de l’USF, a eu lieu à l’occasion de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire à laquelle ont pris part la majorité des membres et adhérents du club.

Cette assemblée a été marquée par la lecture et l'adoption des rapports moral et financier du club. Les participants à cette assemblée n'ont pas manqué de louer les efforts déployés par l'ex-président du club, Mohamed El Habib.

Le nouveau président de l’USF, Adelhadi Serhane, a tenu à préciser qu'il œuvrera à l'amélioration des conditions du club et de la situation des joueurs, notant qu'il ne ménagera aucun effort pour faire sortir le club, au passé prestigieux, de sa léthargie et de ses problèmes administratifs et techniques.

Il a également mis en valeur, dans une déclaration à la MAP, les sacrifices consentis par son prédécesseur, Mohamed El Habib, appelant à travailler dur afin de préserver les acquis et réaliser de bons résultats.





Un autre trophée

pour Ronaldo



L'attaquant star du Real Madrid Cristiano Ronaldo a remporté un nouveau trophée cette saison lors de la 7e édition des Globe Soccer Awards à Dubaï mardi, tout comme le sélectionneur du Portugal vainqueur de l'Euro-2016 Fernando Santos.

Ronaldo a remporté le trophée de meilleur joueur de l'année après ses victoires à l'Euro et en Ligue des champions. "Ça a probablement été ma meilleure année jusqu'à présent", a réagi dans une courte vidéo le tout récent vainqueur du Ballon d'Or, son quatrième personnel.

Santos a, lui, été désigné meilleur sélectionneur de 2016 après avoir mené le Portugal vers le titre européen, le tout premier de l'histoire du pays. Le Real Madrid a remporté le titre de club de l'année. Unai Emery, l'entraîneur du Paris SG actuellement en difficulté, a été primé également pour son troisième titre européen décroché avec Séville en Europa League.

Enfin, l'attaquant camerounais Samuel Eto'o a été récompensé pour l'ensemble de sa carrière.



Tevez cambriolé



Des voleurs ont profité de l'absence du footballeur argentin Carlos Tevez, en Uruguay pour célébrer son mariage, pour cambrioler sa maison à Buenos Aires, a-t-on appris mardi de source policière.

Le montant du butin dérobé par les voleurs n'a pas été communiqué par la police, car l'ancien attaquant de Manchester (City et United) et de la Juventus n'avait pas encore déposé plainte mardi. L'attaquant de Boca Juniors s'est marié jeudi avec la mère de ses trois enfants, puis les plus de 200 invités sont partis sur les rives du Rio de la Plata pour la célébration religieuse et trois jours de noces dans la localité de Carmelo. C'est en retournant dimanche chez lui, à San Isidro, une banlieue chic de Buenos Aires, qu'il a découvert que la maison avait été visitée en son absence. Les voleurs se seraient introduits par le chantier d'une maison contiguë à la sienne.

Carlos Tevez, 32 ans, devrait officialiser cette semaine son transfert vers la Chine. Le club du Shanghai Shenhua lui a proposé un salaire de 40 millions de dollars annuel pour le convaincre de quitter Boca Juniors, le club de ses débuts où il est retourné en 2015.