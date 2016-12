Divers sportifs

Basketball



Quinze joueurs de la sélection marocaine masculine de basketball ont été convoqués par l'entraîneur national Said El Bouzidi pour participer au stage de préselection en prévision du Championnat arabe des nations, prévu au Caire, du 30 décembre 2016 au 08 janvier 2017, indique la Fédération Royale marocaine de basketball (FRMBB).

La liste des convoqués comprend six joueurs de l'AS Salé, quatre joueurs du Chabab Rif Al Hoceima, deux joueurs de l'AS FAR et du Moghreb Fès et un joueur du Wydad Casbalanca.



Muay-thai



La Ligue du Nord a organisé dimanche à la salle Ziaten de Tanger un stage international de muay-thai encadré par le champion du monde Fikri Tijarti, indique un communiqué de la ligue.

Ce stage, placé sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de full contact, kick et thai boxing forms et savate et sports assimilés a connu la programmation d'une série de cours théoriques et pratiques relatifs au progrès de la discipline du muay thai qui vient d'intégrer le programme olympique.



Assemblée



Le Club Royal Moto de Rabat a tenu ce week-end son assemblée générale ordinaire consacrée à la présentation des rapports moral et financier ainsi qu'au renouvellement de son bureau dirigeant, indique un communiqué du club de la capitale.

Ainsi, le président sortant Hicham Bennani a été reconduit à la présidence du club après le vote des membres de l'assemblée qui ont également passé en revue le nouveau statut du club ainsi que le projet de mise en place de la fondation du Club Royal Moto des oeuvres sociales.

L'assemblée a également été marquée par le vote à l'unanimité des rapports moral et financier du club au titre de la saison 2015-2016 et le calendrier 2017 qui connaîtra l'inauguration du premier Centre de maintenance en motocyclisme au Maroc.

Voici les membres du nouveau bureau dirigeant: Président: Hicham Bennani, 1er vice-président: Hassan Alaoui, 2e vice-président: Nadia Mkinssi, secrétaire général: Khalid Kadiri, secrétaire général adjoint: Touria El Habachi, trésorier: Faiçal Hamouchi, trésorier adjoint: Mounir Kassimi, conseillers: Mehdi Fertat, Fouzia Hamouchi.