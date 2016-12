Divers sportifs

Forfait de Belhanda



L'international marocain de l'OGC Nice, Younès Belhanda, présélectionné pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2017), sera indisponible "4 à 6 semaines", suite à une blessure qu'il a contractée mercredi soir, lors du match de championnat contre Bordeaux (0-0), a annoncé, jeudi, le club français de football.

"Victime d'un choc lors de la rencontre de mercredi soir, opposant le Gym aux Girondins, Younès Belhanda souffre d'une fracture d'un orteil", précise l'OGC Nice sur son site web.

"Le meneur de jeu du Gym s'est plié à des examens médicaux ce jeudi. Ces derniers ont arrêté le diagnostic d'une manière définitive", affirme la même source.

Belhanda figure parmi les 26 joueurs convoqués par le sélectionneur national, Hervé Renard, en prévision de la phase finale de la CAN-2017 au Gabon (14 janvier - 5 février) et dont la liste a été dévoilée jeudi.



Championnat D2



Le championnat de seconde division de football se poursuivra ce week-end pour le compte de la 15ème journée, dernière manche de la phase aller, sachant que la reprise est prévue le 14 janvier prochain.

Programme avec arbitres

Samedi :

CAYB-IZK (Said El Kadiri)

MAS-JSM (Hassan Errahmani)

RAC-OD (Adil Zourak)

RBM-UST (Jamal Belbaseri)

USK-ASS (Yassine Bousslim)

WST-RCOZ (Mohamed Rami)

Dimanche :

MCO-WAF (Abdelaziz Lamssalek)

USMAM-RB (Yassine Ghouzlani)

A noter que le coup d’envoi de l’ensemble des matches sera donné à partir de 14h30.





Appel à la rescousse du WAF



Le président du Widad Athlétic de Fès (WAF), Hassan El Jamai, a appelé jeudi soir à aider son club qui doit des millions de dirhams à ses créanciers.

M. El Jamai qui s’exprimait lors d’une conférence de presse tenue à Fès en présence notamment des adhérents et fans du club, a tenu à préciser que le fait que le WAF arrive à disputer tous ses matchs du championnat Botola 2 relève du miracle, en raison de nombreuses entraves.

M. El Jamai a affirmé que depuis son accession à la tête du club en remplacement de son prédécesseur Abderrazak Sebti, qui avait fini en mars dernier par jeter l’éponge sous la pression des supporters et de lourdes dettes, il fait face à des conditions très difficiles, marquées par le manque de moyens financiers et des problèmes administratifs et techniques.

Il a souligné qu’il déploiera en compagnie du comité dirigeant tous les efforts possibles en vue de préserver la place de l’équipe au sein de la 2ème Division lors de la saison actuelle.

M. El Jamai a aussi appelé les autorités locales, les élus et les supporters à apporter leur soutien au WAF, club historique de Fès qui contribue, selon lui, aux côtés du MAS et d’autres associations sportives, à l’encadrement, à la formation et à la préparation des jeunes.

Deuxième club fanion de la capitale spirituelle après le Moghreb de Fès (MAS), le WAF souffre énormément en raison d'un manque flagrant de soutien financier.