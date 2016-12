Divers sportifs

Le procès de Saada avancé



La deuxième audience du procès du boxeur marocain Hassan Saada, poursuivi pour une affaire de viol à Rio, a été avancée au 16 janvier au lieu du 24 dudit mois, indique un communiqué de la Fédération Royale marocaine de boxe.

La justice brésilienne a refusé la requête de la défense de Hassan Saada demandant le transfert de Hassan Saada vers le Maroc et d’y rester jusqu’à la date de la tenue de son procès, conclut le communiqué.



La Fédération de gymnastique

forme son comité directeur



La Fédération Royale marocaine de gymnastique a dévoilé la composition de son nouveau comité directeur présidé par Abdessadeq Bitari, a-t-on appris mardi auprès de l'instance fédérale.

Ce comité de quatorze membres a été constitué à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle 2015-2016 tenue en fin de semaine dernière au siège du conseil de la ville de Marrakech, a déclaré à la MAP Bittari, élu à la faveur de votes de 32 clubs sur les 33 affiliés à la Fédération.

La priorité du nouveau bureau fédéral pour la période 2016-2020 se décline en quatre axes stratégiques, à savoir la formation des juges et entraîneurs, l'ouverture des centres régionaux de formation, le développement du niveau des équipes nationales et la mise en place des infrastructures adéquates, a précisé le 4e président de la Fédération Royale marocaine de gymnastique.

Abdessadeq Bitari, actuel président de la section gymnastique du Kawakab Athletic club de Marrakech, dirigeait la commission de gestion des affaires de la Fédération pendant six mois. Auparavant il occupait la fonction de vice-président du bureau sortant qui était présidé pendant six ans par Abdelilah Razik.

Composition du nouveau comité directeur:

Président: Abdessadeq Bitari.

1er vice-président et président de la commission de discipline: Mohamed Lhafiane.

2e vice-président: Saleh Zakaria.

Secrétaire général: Hassan Nassiri.

Secrétaire général adjoint: Mohamed Mezouidi.

Trésorier: Moulay Driss Alaoui Jamali.

Trésorier adjoint: Ali Ben Seddik.

Président de la commission technique nationale: Mohamed Regragui.

Présidente de la commission de la gymnastique rythmique: Imane Idrissi.

Présidente de la commission de la gymnastique artistique: Soumya Zeroual.

Président de la commission de formation: Abdeljalil Housni.

Président de la commission des sélections séniors et conseiller du président: Rachid Belghiti Alaoui.

Président de la commission organisation: Ayach Bouamar.

Président de la commission des licences: Farid Ghamoulia.

Président de la commission des sélections minimes: Mohamed Fouad Kassimi.



Marathon de Zagora



Les coureurs Hammou Moudouj et Aziza Raji ont remporté récemment à Zagora la course de 47 km, disputée dans le cadre de la 13è édition du Marathon "Sahara Trail", à l'initiative de l’Association du Maroc des grandes courses. Moudouj a occupé la première place, avec un chrono de 2h 50:34, suivi d’Abderrahmane Mouatassim (2h 53:28) et d’Abdelaziz Baghaza (2h 57:07).

Chez les dames, le classement a été dominé par Raji avec un temps de 3h 55:03, suivie de Hanane Sekak (4h 18:38) et de Nawal Yikouf (4h 22:35).

Concernant l'épreuve de 46 km, la course a été remportée par Ibrahim Khalifa, suivi de Mohamed Fatihi et d’Abdelaziz Ahnida.

Chez les dames, Hanane Albajoul s’est imposée sur cette distance, suivie de Jamila Ayachi et d’Oukini Oulaya. L’édition 2016 du Marathon "Sahara Trail" a été marquée par la participation des passionnés de courses venus des quatre coins du monde.

Les coureurs ont emprunté des terrains très variés: chemins et pistes dans la palmeraie, dunes de sable, plateaux rocailleux, regs, oueds asséchés et montagnes.