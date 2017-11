Divers Economie

Hausse du trafic des passagers à l’aéroport Fès-Saïs à fin octobre



Le trafic des passagers à l'aéroport Fès-Saïs a enregistré un accroissement de 23,13 % à fin octobre 2017 en comparaison avec la même période de l'année 2016.

923.120 voyageurs ont transité par l'aéroport Fès-Saïs durant les dix premiers mois de l’année actuelle, contre 749.694 passagers au cours de la même période de l'année d’avant, selon des données statistiques de l'Office national des aéroports (ONDA).

Au niveau national, le trafic aérien commercial global de passagers a enregistré en octobre dernier une hausse de 13,34 % par rapport à la même période de l'année d’avant.

L’aéroport Fès-Saïs a enregistré un total de 105.454 voyageurs en octobre 2017, contre 76.524 passagers durant la même période de l'année écoulée, soit une hausse de 37,81%, précise la même source.

Fès-Saïs a occupé la 4ème position après ceux de Casablanca-Mohammed V, Marrakech-Ménara et Agadir-Al Massira dans le cadre du classement du trafic aérien commercial par zone.

En 2016, un total de voyageurs de 892.974 a transité par l'aéroport Fès-Saïs, contre 886.525 passagers durant l'année 2015, soit une hausse de 0,73%, rappelle l’ONDA.

Le nouveau terminal de l'aéroport Fès-Sais, qui constitue une plate-forme de plusieurs compagnies low cost (Ryanair, Easy Jet, Jet Air Fly, Air Arabia..), tend à augmenter considérablement la capacité d’accueil de cet aéroport à 2,5 millions de passagers.



BMCI affiche une hausse de son résultat net consolidé



Le résultat net consolidé part du Groupe BMCI s'est établi à 474 millions de dirhams à fin septembre en hausse de 19,9 % par rapport à la même période de l’année dernière, ressort-il des comptes de la Banque.

Le Groupe BMCI a réalisé un produit net bancaire consolidé de 2,27 milliards de dirhams en légère baisse de 1,5 %, en raison notamment du repli de 1,4 % de la marge d’intérêt consolidée. Le coût du risque consolidé a diminué de 24,2 % à fin septembre pour s’établir à 331 millions de dirhams, reflétant les efforts de maîtrise et d’anticipation des risques.

Les dépôts de la clientèle consolidés ont enregistré une légère baisse de 1,1 % pour atteindre 41,7 milliards de dirhams. Le résultat brut d’exploitation consolidé ressort à 1,08 milliard de dirhams en baisse de 3,7 %, alors que le total bilan s’est apprécié de plus de 2,12% pour s’établir à 65,79 milliards de dirhams.