Divers Economie

L'AIAC signe un accord de partenariat avec le Groupe chinois CETC



L’Académie internationale Mohammed VI de l’aviation civile (AIAC) a signé récemment un accord de partenariat avec China Electronic Technology Group Corporation (CETC), leader chinois de la technologie à grande échelle couvrant tous les domaines de l’information électronique.

Un des principaux fournisseurs internationaux de solutions complètes ATM, le Groupe chinois opère dans les domaines de l’électronique de défense, de l’électronique de sécurité et de l’informatisation. Il est représenté à travers plus de 110 pays et régions dans le monde.

Dans le cadre de ce partenariat, AIAC Mohammed VI et Electronic Technology Group Corporation veilleront à entreprendre des actions communes visant à se rapprocher, créer et développer les échanges et la coopération ;

Ainsi, l’AIAC Mohammed VI conviera Electronic Technology Group Corporation aux forums et aux évènements qu’elle organise régulièrement (conférences-débats, rencontres…), organisera des rencontres entre le Groupe les étudiants de l’AIAC Mohammed VI dans les locaux de l’école et communiquera à CETC, à l’avance, ses besoins en matière de cours à animer et de témoignages professionnels,

Pour sa part, Electronic Technology Group Corporation organisera, en fonction de ses objectifs et disponibilités, des stages dotés d’encadrement de professionnels aux étudiants de l’AIAC Mohammed VI (stages d’initiation, d’approfondissement et projets de fin d’études).

Le Groupe chinois s’engage, en outre, à mobiliser des experts pour animer des cours de témoignages professionnels et participer à des conférences et à des séminaires organisés par l’AIAC Mohammed VI.



93 certificats négatifs délivrés en octobre dernier à Nador



L'Office de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) et le Centre d'investissement de Nador ont délivré, durant le mois d'octobre dernier, 93 certificats négatifs pour la création d'entreprises.

Un rapport de la délégation provinciale du commerce et de l'industrie indique que l'OMPIC et le Centre d'investissement de Nador ont reçu, durant cette période, un total de 102 demandes de certificats négatifs dont 93 ont été approuvées, soit 91%.

La même source précise que la répartition des certificats délivrés montre que le secteur du commerce vient en tête avec 55%, suivi des services (26%), du bâtiment et travaux publics (14%) et de l'industrie (5%).

S'agissant du statut juridique, les certificats négatifs se répartissent entre les sociétés à responsabilité limitée qui ont connu un grand engouement de la part des opérateurs économiques (67%), suivies des sociétés à responsabilité limitée à associé unique (30%) et des personnes physiques (3%).

Un total de 768 certificats négatifs pour la création d'entreprises ont été délivrés en 2016 par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale et le Centre d’investissement de Nador, contre 678 certificats en 2015.