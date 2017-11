Divers Economie

Grande affluence sur le pavillon marocain au Salon commercial de Jeddah



Le pavillon marocain, mis en place dans le cadre du Salon commercial international de Jeddah, a connu une grande affluence lors de cette manifestation internationale organisée du 20 au 23 novembre.

Plusieurs visiteurs et professionnels ont visité le stand marocain aménagé sur une superficie de 306 m2 pour découvrir la qualité des produits du Royaume notamment dans les domaines du textile, du cuir, du cosmétique, d'électricité, des énergies renouvelables et d'ingénierie.

Ce Salon a offert l'occasion pour les exposants marocains de présenter le produit marocain, mettre en avant sa qualité et sa diversité et d'explorer les opportunités d'investissement dans le marché saoudien.

Dans ce sens, le président de la Fédération des industries du cuir (FEDIC), Hamid Ben Rhrido a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que la participation à ce Salon a permis aux professionnels venus notamment de Fès, Marrakech et Casablanca explorer les opportunités commerciales offertes par le marché saoudien.

Dans la même veine, Al Ghali Taarji, directeur général d’une société marocaine spécialisée dans l’industrie et l’ingénierie, a souligné que le salon de Jeddah est une occasion pour l’échange et l’examen de partenariats avec des investisseurs saoudiens dans les domaines de l’énergie solaire, de l'assainissement et de l'agriculture.

Il s’agit de la première participation du Royaume à ce Salon international organisé par la Chambre de commerce de Jeddah et auquel ont pris part également plusieurs pays comme la Chine, l'Inde, l'Egypte, l'Indonésie et les Emirats arabes unis, outre le pays hôte l’Arabie Saoudite.



Le Port Tanger Med réalise une nouvelle performance

en octobre sur les terminaux à conteneurs



Une nouvelle performance a été réalisée sur les terminaux à conteneurs du port Tanger-Med 1 durant le mois d'octobre dernier, indique un communiqué de l'Autorite portuaire Tanger-Med.

Ainsi, un total de trafic conteneurs de 300.370 EVP ont été manutentionnés durant le mois écoulé, ce qui représente un record enregistré depuis le démarrage du port Tanger-Med, précise le communiqué.

Cette réalisation a été atteinte grâce aux efforts conjugués et à la coordination entre l’Autorité portuaire Tanger Med et les opérateurs des terminaux à conteneurs, respectivement APM Terminals Tangier et Eurogate, selon la même source.

Et de souligner que cette performance vient également confirmer les niveaux de productivité atteints, ainsi que la compétitivité offerte par la plateforme portuaire Tanger-Med pour le traitement des flux conteneurisés et des flux logistiques sur le Détroit.