Divers Economie

“Dawajine 2017” du 28 au 30 novembre à Casablanca



La 20ème édition du Salon avicole de Casablanca "Dawajine 2017" aura lieu du 28 au 30 novembre courant, sous le thème "L'aviculture, un pilier de l’agriculture en Afrique", indique, mardi, a Fédération interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc (FISA).

La présente édition devra enregistrer la présence de plusieurs délégations et représentants des secteurs avicoles africains, en provenance notamment du Mali, du Togo, du Bénin, de Guinée Conakry, du Sénégal, du Niger, du Rwanda, du Burkina Faso, du Cameroun, du Soudan, de l’Éthiopie et de la Côte d’Ivoire, ajoute la FISA dans un communiqué.

Les organisateurs s’attendent à accueillir plus de 12.000 visiteurs nationaux et internationaux et 380 exposants et marques représentant 20 pays, avec l’objectif de consacrer ce salon en tant que "référence et outil incontournable de développement de l’aviculture au niveau national et régional".

"Après 20 ans d’existence, le Salon Dawajine confirme sa place de carrefour international et de vitrine d’excellence d’échange du savoir-faire et de transfert des nouvelles technologies et renforce son positionnement en tant qu’événement majeur au niveau régional", se félicite la FISA.

Dans ce sens, plusieurs conventions de partenariats ont été conclues avec des corporations avicoles africaines, telles que l’Interprofession avicole du Sénégal (IPAS) et l’Union nationale des aviculteurs de Guinée Conakry (UNAG), alors que d’autres sont en cours de préparation, notamment avec l’Interprofession avicole ivoirienne (IPRAVI), qui sera signée en marge du Salon.



156 certificats négatifs délivrés à Oujda en octobre dernier



L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (Ompic) et le Centre régional d'investissement à Oujda (CRI-Oujda) ont délivré, durant le mois d'octobre dernier, un total de 156 certificats négatifs pour la création d'entreprises, soit une augmentation de 45% par rapport au mois de septembre.

Selon un rapport de la Délégation du commerce et de l'industrie à Oujda (couvrant Oujda, Berkane, Taourirt, Jerada et Figuig), les services restent le secteur d’activité le plus ciblé par les porteurs de projets avec 88 certificats (56 %), suivis du bâtiment et travaux publics (32 certificats, 20%) et du commerce (31 certificats, 20%).

S’agissant du statut juridique, les certificats négatifs se répartissent entre les Sociétés à responsabilité limitée avec 79 certificats, les Sociétés à responsabilité limitée à associé unique (65 certificats) et les enseignes commerciales (12 certificats).

La même source précise que la répartition géographique de la totalité des certificats négatifs délivrés, durant le mois d'octobre dernier, par la Délégation du commerce et de l’industrie et le CRI-Oujda, montre que la préfecture d’Oujda-Angad vient en tête avec 100 certificats suivie des provinces de Berkane (36 certificats), Taourirt (7) et Figuig-Bouarfa (5).

Le nombre total de certificats négatifs délivrés en 2016 au niveau de la région de l'Oriental pour la création d’entreprises s’élève à 2473, en augmentation de 10,2% par rapport à l'année 2015.