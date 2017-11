Divers Economie

L’aéroport Marrakech-Ménara affiche une hausse de son trafic aérien en octobre



Le trafic aérien commercial au niveau de l’aéroport Marrakech-Menara a enregistré une hausse de 14,97% au titre du mois d’octobre 2017 en comparaison avec la même période de 2016.

Selon les statistiques de l’Office national des aéroports (ONDA), 419.378 passagers ont transité par l’aéroport Marrakech-Menara en octobre 2017 contre 364.769 voyageurs durant la même période un an auparavant, soit 23,71% du trafic aérien global au niveau de tous les aéroports du Royaume.

Par ailleurs, le trafic aérien au niveau de l’aéroport Marrakech-Menara a connu une progression de 10,32% durant les 10 premiers mois de l’année en cours, en comparaison avec la même période de l’année précédente, ajoute la même source, notant que 3.544.904 passagers ont transité par l’aéroport contre 3.213.360 durant la même période un an auparavant.

Pour ce qui est des mouvements d’avions, l’aéroport Marrakech-Menara a enregistré 19,44% du total du mouvement aérien des aéroports du Royaume, soit la 2ème place au niveau national juste après l’aéroport Mohammed V de Casablanca (47,48%).

Concernant les 5 premières lignes aériennes au niveau national, la ligne Marrakech-Paris Orly a occupé la 2ème place avec 53.550 passagers, soit 3,41% du total du mouvement du trafic aérien commercial au Maroc, alors que la ligne Marrakech-Gatwick a été classée en 5ème position avec 32.239 passagers, soit 2,05%.



Séminaire sur “La régulation télécoms en Afrique”



L’Agence nationale de réglementation des télécommunications a organisé du 14 au 16 novembre 2017, à Rabat, un séminaire international sur «La régulation télécoms en Afrique». Une soixantaine de participants, issus notamment des régulateurs francophones du continent, ont pris part à cet évènement animé par des experts de l‘ANRT et des experts étrangers.

Le séminaire vise à renforcer les échanges d’expériences entre les régulateurs africains sur les questions de la régulation d’un secteur en perpétuelle mutation et qui fait face à des défis d’ordre technologique, économique et en termes d’usages.

Les participants à cet évènement, venus de 12 pays d’Afrique (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centre Afrique, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Madagascar, Niger, Tchad, Togo, Union des Comores), ont débattu de plusieurs thèmes, notamment les tendances mondiales du secteur et les moyens de suivre son évolution, les solutions utilisées pour l’aménagement numérique du territoire, les leviers de régulation, la concurrence et la protection du consommateur, ainsi que les nouveaux défis et enjeux de la régulation à l’ère du tout numérique.Ce séminaire s’inscrit pleinement dans la vision nationale de développement de la coopération Sud-Sud avec les pays africains, et entre dans le cadre des actions menées par l’ANRT en vue de renforcer la coopération et l’échange d’expériences bilatérale et multilatérale avec ses partenaires étrangers.

Ce séminaire est accueilli, chaque deux années, par l’ANRT et complète le dispositif de coopération mis en place par l’Agence. A savoir : accueil des cadres des régulateurs africains pour des échanges sur des sujets ou de métiers spécifiques de la régulation.

Au titre de l’année 2017, l’ANRT a ainsi accueilli plus de 30 cadres issus de pays africains. L’INPT accueille, au titre de l’année académique 2017/2018, 10 cadres africains en 2ème année et 7 étudiants en 3ème année du cycle des ingénieurs.