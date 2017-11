Divers Economie

BMCI renonce au remboursement anticipé d'une dette obligataire



La Banque marocaine pour le commerce et l'industrie (BMCI) a renoncé au remboursement anticipé de son emprunt obligataire subordonné, prévu pour le 22 novembre 2017, et ce après en avoir avisé les autorités compétentes. La BMCI a annoncé, le 14 octobre 2017, son intention de rembourser intégralement et par anticipation son emprunt obligataire subordonné (Tranche A ISIN MA0000021578; Tranche C ISIN MA0000091829 et Tranche D ISIN MA0000091837), et ce en date du 22 novembre 2017, souligne la filiale du Groupe BNP Paribas dans un communiqué.

La BMCI constate que toutes les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir réaliser cette opération, précise la Banque dans son communiqué publié sur le site web de la Bourse de Casablanca. En conséquence, le Conseil de surveillance de la BMCI, réuni en date du jeudi 9 novembre 2017, a décidé de ne pas procéder au remboursement anticipé de cette dette subordonnée le 22 novembre courant, et ce après en avoir avisé les autorités compétentes, indique la même source.

La BMCI a également rappelé que les dispositions de la note d’information relative à son emprunt obligataire subordonné restent applicables.



Banque Atlantique et Atlantic Asset Management

lancent la solution d'épargne “FCP Atlantique Sécurité”



Banque Atlantique et Atlantic Asset Management, filiales du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP), ont procédé, lundi à Abidjan, au lancement officiel de "FCP Atlantique Sécurité", une solution de placement sur le marché financier, commercialisée sur le réseau Banque Atlantique en Côte d'Ivoire et dans toute la zone UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine).

FCP Atlantique Sécurité est un fonds commun de placement obligataire particulièrement "attractif, constitué de produits assurant un rendement de 5% par an, quel que soit le montant du placement et permettant de sécuriser l’investissement", selon un communiqué des deux filiales. Constitué par 90% d’obligations et 10% de liquidités et valeurs assimilées, la structure des produits du fonds est étudiée pour "concilier rendement et sécurité", précise le communiqué, ajoutant que "FCP Atlantique Sécurité est une alternative aux produits d’épargne classiques offrant une meilleure optimisation des placements".

Cette solution est accessible par simple achat de parts dans le réseau Banque Atlantique. Elle est destinée aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises.

Selon la même source, la synergie développée entre Atlantic Asset Mangement et Banque Atlantique permet d’offrir aux épargnants un choix d’investissement visant à générer un rendement exceptionnel de 5% par an tout en limitant les risques liés aux placements financiers.

La cérémonie de ce nouveau produit s’est déroulée en présence de MM. Kamal Mokdad, DG de Banque Centrale Populaire, Habib Koné, DG d’Atlantic Business International, Isidore Tanoé, PCA d’Atlantic Asset Management, Bafétégué Barro, DG d'Atlantic Asset Management, Arsène Coulibaly, DG de Banque Atlantique en Côte d’Ivoire, outre des personnalités du monde des finances.