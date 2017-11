Divers Economie

Forte hausse du trafic aérien en octobre



Le trafic de passagers dans l'ensemble des aéroports du Maroc a enregistré une hausse de 13,34% en octobre dernier, comparativement à la même période de l'année passée, indique, jeudi, l'Office national des aéroports (ONDA). Au cours des dix premiers mois de 2017, près de 1,8 million de passagers ont transité par les aéroports nationaux, selon les statistiques mensuelles de l'Office qui font état d’une embellie dans la quasi-totalité des segments. Ainsi, la plupart des aéroports ont connu une croissance à deux chiffres, comme Fès-Saiss (+37,81%), Tanger Ibn Battouta (+33,42%), Agadir Al Massira (+22,99) et Marrakech Menara (+14,97%). L’aéroport Mohammed V de Casablanca, le plus important du pays, a signé une progression de 7,86% à fin octobre, accueillant plus de 775 mille voyageurs, soit 44% de l’ensemble du trafic commercial des passagers.

Autre fait manquant du mois écoulé, il y a lieu de mentionner l’importante augmentation du trafic aérien international, qui s’est amélioré de 13,61% (1.570.116 passagers).

L’ONDA a, par ailleurs, mis en exergue la progression significative du fret aérien en octobre dernier, qui a atteint 7.201,16 tonnes (+15,27%), contre 6.247,15 tonnes pour la période de référence de 2016.



Le Maroc participe à la Foire commerciale de Djeddah



Plusieurs professionnels marocains représentant différents secteurs économiques prendront part à la 29è édition de la Foire commerciale internationale de Djeddah, qui se tiendra du 20 au 23 courant au Centre des forums et évènements de cette ville saoudienne.

Cette Foire, qui connaîtra la participation pour la première fois du Maroc, constitue une opportunité pour les entreprises marocaines de découvrir les différentes potentialités économiques de l'Arabie Saoudite et des pays du Golfe qui y prennent part, de prospecter et d’explorer les opportunités d’affaires existantes sur le marché saoudien et de consolider les relations de partenariat déjà établies, indique un communiqué de Maroc Export.

Le Centre a réservé une superficie de 306 m2 au profit de 19 entreprises marocaines pour l’exposition du potentiel export marocain représenté par différents secteurs d’activité, notamment le textile d'habillement et cuir, textile de maison, cosmétique, électricité et énergies renouvelables, travaux industriels et ingénierie, souligne la même source, notant qu'en marge de cette foire, des rencontres BtoB avec les entreprises et organismes saoudiens seront organisées à l'initiative de Maroc Export.

L’Arabie Saoudite, un marché de 31 millions d’habitants qui enregistre un taux de croissance de 4 % par an en moyenne, offre de nombreuses opportunités pour les entreprises.