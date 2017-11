Divers Economie

Maroc Telecom enrichit sa gamme d’objets connectés et lance “Smart Car”



Maroc Telecom enrichit son catalogue de services d’objets connectés et lance, en exclusivité au Maroc, "Smart Car", la première offre intégrée de gestion intelligente de véhicules, a annoncé, mardi, le Groupe. Grâce à l’offre Smart Car, Maroc Telecom offre la possibilité à ses clients de gérer et localiser leurs véhicules à distance permettant ainsi d’optimiser la gestion de leur flotte de véhicules, souligne l'opérateur historique des télécommunications dans un communiqué parvenu à la MAP.

La solution permet au client de localiser son véhicule en temps réel, et fournit différents indicateurs relatifs au comportement de conduite à travers des reportings de trajets effectués par le véhicule (lieu de départ et d’arrivée, distance parcourue, trajets réalisés, vitesses moyenne et maximale, consommation de carburant, etc), explique la même source. La solution "Smart Car" est composée d’un terminal (Dongle) à insérer au niveau du port diagnostic OBD II du véhicule et d’une plateforme Cloud de gestion accessible via portail web ou application smartphone, a-t-elle relevé, notant que la mise en place de la solution est simple, facile et se fait en mode Plug & Play.

Le Groupe a également ajouté qu’après le lancement réussi des offres "Smart Home" et "Smart Kids", Maroc Telecom confirme une nouvelle fois son fort engagement en faveur du développement numérique et technologique au Maroc pour offrir à ses clients des solutions alliant performance et sécurité.



Le Fonds Cap Mezzanine réduit sa participation dans le capital de Jet Contractors



Le Fonds d’investissement Cap Mezzanine, géré par CDG Capital Private Equity, a franchi à la baisse les seuils de participation de 10% et de 5% dans le capital de la société Jet Contractors, selon l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC). Le Fonds Cap Mezzanine a déclaré, le 20 octobre 2017, avoir cédé sur le marché central, les 13 et 18 octobre 2017, respectivement, 43.435 actions au cours moyen pondéré (CMP) de 432,15 dirhams, et 151.109 actions au CMP de 365,50 dirhams de la société Jet Contractors, franchissant à la baisse les seuils de participation de 10% et de 5% dans le capital de ladite société, souligne l’AMMC dans un communiqué. Suite à cette transaction, le Fonds Cap Mezzanine détient 6.354 actions de la société Jet Contractors, spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics, représentant 0,26% de son capital.