Divers Economie

Hausse des nuitées dans les établissements hôteliers

classés de Marrakech durant les huit premiers mois



Les nuitées dans les établissements hôteliers classés (EHTC) de Marrakech ont connu durant les 8 premiers mois de 2017, une évolution de 18% par rapport à la même période de 2016.

Ainsi, le nombre de nuitées dans les EHTC durant cette période s’élève à 5.098.932 nuitées contre 4.317.532 durant la même période de 2016 et 4.251.985 durant janvier-août 2010.

Pour le seul mois d’août dernier, les nuitées dans les EHTC de Marrakech ont enregistré une hausse de 12% comparativement à la même période de l’année précédente.

Le nombre de nuitées durant la même période s’élève à 901.372 contre 806.135 nuitées en août 2016 et 527.543 nuitées en août 2010.

S’agissant du taux d’occupation durant les 8 premiers mois de 2017, il a enregistré 52% en 2017, contre 46% durant la même période de 2016 et 50% en janvier-août 2010, alors que la durée moyenne de séjour a atteint 3,4 nuits, soit la même durée que dans la même période de 2016.

Concernant le taux d’occupation pour le seul mois d’août, il a enregistré 65%, contre 63% en août 2016 et 46% en août 2010, alors que la durée moyenne de séjour s’élève à 3,9 nuits, soit la même durée qu’en août 2016.





Le trafic aérien en hausse de 7,5% en

septembre et de 11% en glissement annuel





Le trafic dans l'ensemble des aéroports du Maroc a enregistré une hausse de 7,5% en septembre dernier, par rapport au même mois de l'année passée, indique, mardi, l'Office national des aéroports (ONDA).

En glissement annuel, le trafic aérien a connu une croissance de 11,03%, soit 15.258.083 passagers, contre 13.742.143 voyageurs à l'issue des neuf premiers mois de 2016, selon les nouvelles statistiques de l’Office.

Pour le mois de septembre dernier, les aéroports nationaux ont accueilli 1.856.386 passagers, avec une forte hausse du trafic domestique (+12,3%), précise-t-on de même source, notant que presque la moitié des visiteurs ont transité par l’aéroport Mohammed V de Casablanca (856.730 passagers).

A l’exception de l’aéroport casablancais, qui a signé une légère progression (+1,92%), les autres principales bases ont enregistré de fortes hausses : Tanger Ibn Battouta (+29,06%), Fès-Saiss (+28,39%), Agadir Al Massira (+13,44%) et Marrakech Menara (10,59%).

L’ONDA a, par ailleurs, fait état d’une croissance soutenue du fret aérien en septembre dernier, qui a atteint 5.961,28 tonnes (+14,21%), contre 5.219,47 tonnes pour la période de référence de 2016.