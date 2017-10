Divers Economie

Les Salons des fruits et légumes et de

l'agro-industrie programmés du 23 au 26 novembre à Agadir



Le Salon international de la filière des fruits et légumes (SIFEL) et le Salon de l’agro-industrie Maghreb Food Exhibition (MAFEX) se dérouleront du 23 au 26 novembre prochain à Agadir.

La tenue de ces deux évènements pour la première fois, en même temps et sur le même site, intervient "à la demande des agro-industriels marocains et des organisations interprofessionnelles" avec l'ambition de favoriser les affaires et drainer plus de visiteurs professionnels nationaux et internationaux, indiquent les organisateurs. "Nous sommes convaincus que cette alliance stratégique entre le MAFEX et le SIFEL, plébiscitée par les fédérations et les associations professionnelles, supports officiels des deux salons, offrira aux participants une complémentarité idéale et un cadre propice aux affaires dans une région très dynamique dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche maritime et de l’agro-industrie", explique le comité d'organisation dans un communiqué parvenu à la MAP.

Pour l'Association marocaine des producteurs et producteurs exportateurs des fruits et légumes, basée à Agadir, le 16ème SIFEL sera "une vitrine nationale et internationale du secteur des fruits et légumes au Maroc, et particulièrement de la région de Souss Massa qui exporte au niveau national plus de 86 % de primeurs et plus de 96 % de tomates". Accompagnateur du Plan Maroc Vert, le salon a été ponctué, au fil des ans, par la signature des conventions d’agrégation, des accords d’approvisionnement et la participation en force de pays de choix, dont la Chine, la Russie, le Chili, le Pérou, ainsi que de nombreux pays d'Afrique.



Le Club Afrique Développement du Groupe Attijariwafa bank organise une mission multisectorielle à Casablanca



Le Club Afrique Développement du Groupe Attijariwafa bank, organise les 26 et 27 octobre 2017, une mission multisectorielle autour du thème «Quels leviers de financement de projets en Afrique ?».

Cette mission s’inscrit dans un large programme couvrant plusieurs pays du continent, déployé tout au long de l’année, et succède à une série de missions opérées en 2017, notamment en Côte d’Ivoire, au Mali, Cameroun et au Sénégal.

Lors de ces deux journées, seront organisés des rendez-vous B to B entre entrepreneurs africains en vue de concrétiser des partenariats d’affaires ainsi que des visites sur deux sites marocains, à savoir Casa Finance City et le site aéronautique du GIMAS (Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales).