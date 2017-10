Divers Economie

L'industrie pharmaceutique marocaine en prospection en Allemagne



Les laboratoires pharmaceutiques marocains participent, du 24 au 26 octobre, au Salon CPHI Worldwide, manifestation itinérante sur plusieurs villes européennes, en l’occurrence, Milan, Francfort, Madrid et Paris, indique Maroc-Export.

Cette année, Maroc Export organise la sixième participation marocaine à ce Salon, qui se tiendra à Francfort, en Allemagne, précise un communiqué de Maroc Export, observant que le pavillon national à cette manifestation reflétera les progrès réalisés au cours des dernières décennies par les industriels et les professionnels du secteur pharmaceutique marocain.

L’objectif de cette participation est de s’ouvrir à de nouveaux marchés inexplorés, dont ceux de l’Europe de l’Est ou de l’Amérique latine et de communiquer sur la qualité du médicament ''Made in Morocco'' ainsi que sur les avancées de l’industrie pharmaceutique nationale, ajoute Maroc Export. Selon la même source, le pavillon marocain au Salon vise ''à mettre en avant les forces et le savoir-faire des laboratoires pharmaceutiques nationaux dans un secteur de pointe où le Maroc a enregistré d’importantes avancées en matière technologique, de recherche et développement et de son grand potentiel à pénétrer les marchés extérieurs''. Lors de l’édition précédente, qui a eu lieu à Barcelone, les laboratoires nationaux avaient établi pas moins de 1085 contacts avec des entreprises spécialisées dans les procédures d’enregistrement de médicament notamment celles couvrant les pays d’Europe de l’Est et d’Amérique latine, qui demeurent des marchés inexplorés par les opérateurs marocains.



Emission par adjudication

de bons de Trésor



Le Trésor a procédé mardi à l'émission par adjudication de bons à court et moyen termes, a annoncé la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

Il s'agit de bons d'une maturité de 13 et 52 semaines et de 2 ans, avec un règlement des bons souscrits prévu le 30 octobre 2017, a précisé la DTFE dans un communiqué publié sur le site de Bank Al-Maghrib.

La date d'échéance des bons à 13 semaines est fixée au 29 janvier 2018, alors que les bons à 52 semaines sont souscrits à un taux de 2,35% et ce avant le 14 janvier 2019.

Les bons à 2 ans seront cédés à un taux de 2,45%, a fait savoir la DTFE, ajoutant que le Trésor recevra des soumissions en taux pour les maturités inférieures à 52 semaines et en prix pour les autres maturités.