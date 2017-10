Divers Economie

Le dirham se déprécie face à l’euro



Le dirham marocain s'est déprécié de 0,37% face à l'euro et s’est apprécié de 0,57% par rapport au dollar américain en octobre 2017, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Sur le marché des changes, après d'importants achats de devises entre mai et juin pour un montant de 41,1 milliards de dirhams (MMDH), les banques n'ont quasiment pas eu recours à BAM entre juillet et septembre, indique la Banque centrale dans sa revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière du mois d'octobre 2017.



Marrakech accueille un séminaire sur le leadership



L’ambassade des Etats-Unis au Maroc organise, du 20 au 22 octobre à Marrakech, l'"Alumni Leadership Seminar", le séminaire de leadership des anciens boursiers des programmes d'échange financés par le département d'Etat US au titre de l'année académique 2016-2017. Un communiqué de l'ambassade américaine parvenu récemment à la MAP indique que ce séminaire, initié en partenariat avec l’Association Anoual, bénéficiera à plus de 70 jeunes étudiants marocains qui sont originaires de différentes villes et régions du Royaume et qui représentent un large éventail de branches universitaires.

Trois jours durant, les participants développeront davantage leurs compétences en matière de leadership à travers des rencontres et l’échange d’expériences avec des diplomates américains et des fonctionnaires de l’ambassade, précise la source.