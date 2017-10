Divers Economie

Décélération de la croissance

de la masse monétaire en août



La croissance de l'agrégat monétaire M3 a décéléré à 5% en août 2017, après 5,3% en juillet pour s'établir à 1.237,7 milliards de dirhams (MMDH), indique Bank Al-Maghrib (BAM). Selon une note de BAM relative aux indicateurs clés des statistiques monétaires du mois d’août 2017, cette évolution reflète principalement une accentuation de la baisse tant des comptes à terme de 3,4% à 9% que des détentions des agents économiques en titres d'OPCVM monétaires de 2,3% à 5,8%.

En revanche, la note fait ressortir une accélération du rythme de croissance de la monnaie scripturale à 6,5% après 6,2% et de celui de la circulation fiduciaire à 11,2% après 5,9%, ainsi qu'une stagnation du taux de progression des placements à vue à 4,9%. Par contrepartie de M3, le rythme de progression du crédit bancaire a ralenti à 5,1% après 5,8% et celui des créances nettes sur l'administration centrale de 11,2% à 10,6%, fait savoir la même source, notant que les réserves internationales nettes ont vu leur baisse s’atténuer de 15,2% à 11,7%.

En glissement mensuel, l'agrégat M3 a marqué, en août 2017, une hausse de 1,1%, attribuable essentiellement à l’accroissement de 6,5% des réserves internationales nettes et de 2,7% des créances nettes sur l’administration centrale, souligne BAM.



Hausse de 30% du volume des échanges

au deuxième trimestre



Durant le deuxième trimestre 2017, le volume global des échanges sur les deux marchés, central et blocs, a atteint 14,181 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 30% par rapport à la même période de l’année précédente, selon l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Le compartiment actions a concentré la quasi-totalité des transactions représentant près de 99,6% du total des échanges, contre 0,4% pour le compartiment obligataire, fait ressortir le "Rapport sur le profil des investisseurs en bourse au titre du deuxième trimestre de 2017", récemment mis en ligne par l’AMMC.

Sur la même période, le volume des actions échangées sur le marché central, soit 9,398 MMDH, revient à hauteur de 43% aux personnes morales marocaines suivis des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), des personnes morales étrangères et des personnes physiques marocaines avec des parts respectives de 34%, 11% et 10%.

En termes de position nette, les OPCVM et les personnes morales étrangères ont une position nette acheteuse, tandis que les autres catégories ont une position nette vendeuse, relève la même source. Du côté du marché obligataire, le volume des échanges a totalisé près de 61 millions de dirhams drainés par les OPCVM (53%) et les personnes morales marocaines (47%).