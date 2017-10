Divers Economie

La dette du Trésor atteint 683,72 MMDH à fin septembre



La dette du Trésor s'est chiffrée à 683,72 milliards de dirhams (MMDH) durant les neuf premiers mois de 2017, a indiqué dimanche la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE) relevant du ministère de l’Economie et des Finances.

Cette dette englobe une dette intérieure établie à environ 536,7 MMDH et une dette extérieure estimée à 147,02 MMDH, a précisé la DTFE dans un communiqué parvenu à la MAP.

Pour leur part, les remboursements au titre du service de la dette du Trésor, effectués durant le mois de septembre dernier se sont élevés à 11,5 MMDH, a fait savoir le communiqué sur la situation de l’endettement du Trésor et des remboursements du service de la dette à fin septembre 2017.

Cumulés à fin septembre 2017, ces remboursements étaient à la hauteur de 106,2 MMDH, soit un remboursement mensuel moyen au titre du service de la dette de 11,8 MMDH, dont 9,3 MMDH au titre des remboursements en principal.

L'encours de la dette du Trésor du Maroc s'est chiffré à 143,6 MMDH au 2ème trimestre 2017, contre environ 144 MMDH au 1er trimestre, selon la DTFE.

Les intérêts de la dette ont baissé, alors que le taux de la dette du Trésor reste stable à hauteur de 64,4% du PIB, avait précisé le ministre de l'Economie et des Finances, Mohamed Boussaid, lors du conseil de gouvernement du 27 juillet.



Participation marocaine au Salon du tourisme et des voyages de Rimini



Des représentants de l'Office national marocain du tourisme (ONMT) ont pris part à la 54ème édition du Salon du tourisme et des voyages de Rimini (TTG Incontri), l'une des plus prestigieuses foires B2B en Europe. Ont pris part à cet événement qui a fermé ses portes ce week-end les représentants de 13 agences de voyage marocaines, venues promouvoir la destination Maroc et faire connaître l'offre nationale dans le secteur touristique.

Le Salon TTG Incontri de Rimini (nord-est italien), l’unique foire italienne qui fait partie de l’International Tourism Trade Fairs Association (ITTFA), offre chaque année l’opportunité pour des échanges et le partage d’expertises entre professionnels et voyagistes de divers horizons.

Soulignons que les voyagistes marocains ont présenté à cette occasion une gamme complète de produits touristiques, selon l'office dans un communiqué, précisant qu’ils ont profité de cette manifestation pour faire connaître la destination Maroc à leurs homologues étrangers. Selon l’ONMT, ce rendez-vous a permis aux professionnels marocains de communiquer et de nouer des partenariats avec des agences de voyage, susceptibles de donner plus de visibilité à la destination marocaine à travers des spots publicitaires sur différentes chaînes TV, radio et d’autres supports.

Se classant au cinquième rang en Europe, TTG Incontri multiplie les opportunités de Networking et les solutions de visibilité de même qu'il favorise la rencontre entre la demande et l’offre à travers un système de communication professionnelle basé sur des rendez- vous on-line pour fixer les rencontres et garantir une efficacité dans les prises de contact.