Divers Economie

CIH Bank séduit les jeunes



Dans la continuité du développement de sa gamme de produits et en vue d’élargir son portefeuille clients, Cih Bank lance aujourd’hui le «CODE 18» un compte gratuit destiné aux jeunes de moins de 18 ans.

Ce nouveau-né, qui s’ajoute à la panoplie de produits proposés par la banque, se compose d’un compte d’épargne sans frais adossé à une carte monétique gratuite de retrait auprès des guichets automatiques Cih Bank.

Sans aucun frais de gestion, cette 1ère offre bancaire gratuite au profit des mineurs vise les jeunes de moins de 18 ans qu’ils soient résidents au Maroc ou à l’étranger. L’enfant étant encore mineur, c’est son tuteur légal, détenteur au préalable d’un compte sur les livres de la banque, qui devra procéder à l’ouverture du compte CODE 18 auprès de l’une des agences du réseau Cih Bank. Cependant, l’adolescent pourra à tout moment consulter le solde de son compte ainsi que les opérations effectuées à travers le site de banque à distance Cih Online ou l’application Cih Mobile.

Concernant la carte monétique offerte à titre gracieux avec ce compte, le client pourra la personnaliser en choisissant un des nombreux visuels suggérés en vue de l’utiliser par la suite pour effectuer ses retraits à hauteur de 500 DHS par jour. Toutefois, le tuteur pourra à tout moment demander, sans frais, de changer le plafond.

L’offre gratuite CODE 18 de Cih Bank se veut comme une initiation à la relation bancaire dès le plus jeune âge, mettant ainsi en confiance et menant vers l’indépendance financière l’enfant novice.



Emission par adjudication de bons

de Trésor à court et long termes



Le Trésor a procédé mardi à l'émission par adjudication de bons à court et long termes, a annoncé la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

Il s'agit de bons d'une maturité de 26 et 52 semaines et de 5 et 15 ans avec un règlement des bons souscrits prévu pour le 16 octobre 2017, a précisé la DTFE dans un communiqué publié sur le site de Bank Al-Maghrib.

La date d'échéance des bons à 26 semaines est fixée au 16 avril 2018, alors que les bons à 52 semaines sont souscrits à un taux de 2,35% et ce avant le 14 janvier 2019, a précisé la même source.

Les bons à 5 ans et 15 ans seront cédés à des taux respectifs de 2,85% et de 3,20%, a ajouté la DTFE.

Le Trésor recevra des soumissions en taux pour les maturités inférieures à 52 semaines et en prix pour les autres maturités