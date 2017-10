Divers Economie

Aggravation du déficit commercial à fin août



Les échanges extérieurs du Maroc ont été marqués par une aggravation du déficit de la balance commerciale de 2,5% durant les huit premiers mois de 2017, s'élevant à environ 70,3 milliards de dirhams (MMDH) contre 68,5 MMDH un an auparavant, selon l'Office des changes.

Cette aggravation est imputable à l'augmentation des importations (+18,9%), plus importante que celle des exportations (+17,2 MMDH), explique l'Office des changes dans une note sur les indicateurs mensuels du mois d'août 2017, précisant que le taux de couverture des importations par les exportations s'est situé à 77,4% au lieu de 76,5%.

L'accroissement des importations à 310,5 MMDH est essentiellement dû à la hausse des produits énergétiques (+30,1%), de produits bruts (+14,4%), de produits finis de consommation (+3,8%) et de demi-produits (+1,8%), atténué par la baisse des produits alimentaires (-0,4%) et des biens d'équipement (-0,3%), relève l'Office des changes. Concernant les exportations, elles sont passées de 223 MMDH à fin août 2016 à plus de 240,2 MMDH, souligne la même source, faisant savoir que cette évolution trouve son origine dans la hausse des ventes de la quasi-totalité des secteurs, principalement ceux de l'aéronautique (+13,7%), l'agriculture et l'agroalimentaire (+9,9%), l'industrie pharmaceutique (+8,6%), les phosphates et dérivés (+8,2%), le textile et cuir et l'électronique (+4,8%, chacun), ainsi que l'automobile (+3,8%).





La station balnéaire de Saïdia renforce

son infrastructure hôtelière



L’offre touristique de la station balnéaire de Saïdia a été renforcée par la création de deux nouvelles unités hôtelières dont la cérémonie d’ouverture officielle a eu lieu, samedi soir, en présence de plusieurs personnalités.

Ces deux établissements touristiques (5 étoiles), d’une capacité d’accueil globale de 547 chambres, confortent la présence du groupe hôtelier international, l’espagnol Meliá Hotels & Resorts, sur le marché marocain.

Selon les responsables du groupe espagnol, l’ouverture de ces deux grands établissements balnéaires dans la très prisée destination touristique de Saïdia, en l’occurrence '’Melia Saïdia Beach Resort’’ et '’Melia Saïdia Garden Golf Resort’’, intervient suite au succès de ‘’Sol House Taghazout Bay’’ dans la région d'Agadir. Melia Saïdia Beach Resort mettra à disposition 397 chambres, alors que Melia Saïdia Garden Golf Resort comptera 150 chambres, toutes inspirées du design marocain traditionnel. Les deux unités hôtelières viennent ainsi renforcer la capacité d’accueil touristique de la première station balnéaire du plan Azur, et les opportunités d’emploi au profit des jeunes.

‘’L'ouverture de ces deux magnifiques hôtels marquera l’émergence de Saïdia sur la carte des vacances méditerranéenne de luxe, ce qui fera du Maroc oriental la nouvelle destination la plus recherchée par les vacanciers européens’’, lit-on dans un communiqué du groupe espagnol.