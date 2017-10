Divers Economie

Sonasid affiche des performances financières semestrielles en nette amélioration



Sur les six premiers mois de 2017, le résultat net social du sidérurgiste national, Sonasid, connaît un redressement à 40 millions de dirhams (MDH), contre -44 MDH au 30 juin 2016, soit une marge nette de 2,4%, selon les analystes de BMCE Capital Bourse.

En dépit d’un marché national sur-capacitaire et marqué par un repli de 9% de la consommation locale du rond à béton, Sonasid affiche des performances financières semestrielles en nette amélioration, commentent les analystes financiers, à l’occasion de la publication des résultats biannuels de la société cotée en Bourse.

Ces derniers mettent en avant une progression de 7% du chiffre d’affaires de Sonasid à 1,67 milliard de dirhams (MMDH), du fait de la hausse du prix de vente moyen soutenue par l’augmentation des prix de la ferraille et du rond à béton à l’échelle internationale.

Dans une large mesure, l’excédent brut d’exploitation (EBE) marque un bond de 6,6x à 131 MDH, suite notamment à la non-récurrence de la provision sur stock de près de 30 MDH constatée au S1 2016, ont-ils relevé.

De ce fait, la marge d’EBITDA ressort à 7,8% contre 1,3% auparavant, ajoute la même source, notant que le résultat d’exploitation (REX) se redresse à 70 MDH, contre -40 MDH, fixant la marge opérationnelle à 4,2%.

En consolidé, les résultats du groupe font ressortir des revenus en amélioration de 5,8% à 1,70 MMDH, un EBITDA en élargissement de 7,5x à 136 MDH et un résultat net part du groupe (RNPG) de 21 MDH, contre -61 MDH à fin juin 2016.





BMCE Bank of Africa remporte le prix “Arabia corporate social responsibility awards 2017”



BMCE Bank of Africa s'est vu décerner, lundi 25 septembre dernier, à Dubaï, et pour la 4e année consécutive, le Prix «Arabia CSR Awards 2017», lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est déroulée en marge de la 10e édition du Arabia CSR Forum 2017.

Seule banque dans la région arabe primée pour la catégorie “Financial Services”, cette nouvelle consécration confirme le positionnement de BMCE Bank en tant qu’institution financière de référence ayant généré des impacts positifs au sein de sa sphère d'influence.

BMCE Bank of Africa, impulsée par la vision éclairée de son président, a construit sa stratégie de développement durable et RSE en s'appuyant sur des référentiels internationaux, tout en affirmant son positionnement dans la promotion d'une finance durable à impacts positifs. Le Prix «Arabia CSR Award» est le 1er Prix développement durable et RSE de la région arabe reposant sur les principes et cadres internationaux reconnus à l’échelle mondiale et soutenus par des instances de renom (Pacte mondial des Nations unies, Programme des Nations unies pour l’environnement, ...). Il constitue une reconnaissance des principes de durabilité dans la Région et repose sur des critères aussi précis que rigoureux en matière de responsabilité sociétale et environnementale.

Ce nouveau prix rend hommage au leadership de BMCE Bank of Africa qui intègre les enjeux de développement durable comme levier de performance et de durabilité et contribue à l'atteinte des Objectifs de développement durable.