Divers Economie

L'AIAC fête ses lauréats



L’Académie internationale Mohammed VI de l’aviation civile (AIAC) a organisé, vendredi soir à Nouaceur, une cérémonie de sortie de la promotion 2016/2017, qui compte 129 lauréats. Parmi les lauréats primés, figurent 91 ingénieurs d’Etat (11ème promotion) répartis sur les 3 filières (génie informatique, génie industriel et productique et génie électronique et télécommunication), 22 masters en gestion du trafic aérien (16ème promotion), en plus des 16 masters en électronique de sécurité aérienne (12ème promotion).

S’exprimant à cette occasion, le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Économie sociale, Mohamed Sajid, a indiqué que les lauréats auront, prochainement, une nouvelle mission qui est celle de s'engager à servir le pays et contribuer notamment au développement du secteur de l'aviation au Maroc.

Pour le DG de l'Office national des aéroports (ONDA), Mohamed El Oufir, c'est grâce à la formation à l'AIAC qu'un nombre important d'ingénieurs et de techniciens ont facilement trouvé leur place dans différents aéroports marocains et dans d'autres institutions nationales et internationales.

De son côté, le directeur de l'AIAC, Abdellah Menou, a fait valoir que cette cérémonie constitue pour les lauréats un moment de consécration de leurs efforts mais aussi l’occasion pour féliciter tous les étudiants de l'Académie pour leur dévouement et leur sérieux durant la période de leurs études.



Bon cru pour Sothema au premier semestre



Sur les six premiers mois de 2017, le spécialiste de l’industrie pharmaceutique au Maroc, Sothema, affiche de bonnes performances, avec un résultat net en progression de 11% à 69 millions de dirhams (MDH), stabilisant la marge nette à 10,1%, selon les analystes de BMCE Capital Bourse.

Au terme d’un semestre, marqué notamment par l’arrivée des produits de biotechnologie développés en phase de pré-commercialisation et l’aboutissement de la recherche sur la résistance aux antibiotiques dont les produits se trouvent actuellement en phase de pré-commercialisation, le chiffre d’affaires de Sothema ressort en progression de 9,49% à 683 MDH.

Suivant la même tendance, le résultat d’exploitation gagne 9,44% à 98 MDH, dégageant une marge opérationnelle de 14,3% (similaire à celle du S1 2016), relèvent les analystes financiers à l’occasion de la publication des résultats biannuels du laboratoire pharmaceutique marocain coté en bourse.

En termes de réalisations, le semestre écoulé a été également marqué par l’acquisition, en date du 9 mars 2017, d’une société de fabrication et de distribution de concentré d’hémodialyse pour un investissement de 18 MDH, ont-ils noté.

Depuis le début de l’année, le titre Sothema s’est apprécié de +14,39%, contre une progression de +10,74% une année auparavant et une hausse de +3,92% depuis 2014.