Divers Economie

Emission d’un emprunt obligataire



L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) vient de viser une note d’information relative à l'émission par le spécialiste du crédit à la consommation, Wafasalaf, d'un emprunt obligataire subordonné non coté de 250 millions de dirhams (MDH). D’une maturité de 7ans, l’emprunt est réparti en deux tranches A et B, souligne l’AMMC dans un communiqué, notant que la première tranche, plafonnée à 167 MDH, est soumise à un taux fixe de 3,05%, augmenté d’une prime de risque, soit entre 3,95% et 4,05%.

La tranche B, quant à elle, porte sur l’émission de 830 obligations subordonnées d’une valeur nominale de 100.000 dirhams, et est soumise à un taux révisable annuellement de 2,37%, assorti d’une prime de risque, soit entre 3,17% et 3,27% pour la première année.

Le mode d’allocation retenu est celui d’adjudication à la française, avec une prime de risque comprise entre 90 et 100 points de base (pdb) pour la première tranche et entre 80 et 100 pdb pour la seconde, tandis que la période de souscription s’étalera du 25 au 27 septembre 2017 inclus, précise le régulateur du marché des capitaux.

Via cet emprunt obligataire subordonné, Wafasalaf ambitionne de maintenir sa présence sur le marché des capitaux et de diversifier ses sources de financement, souligne la filiale du groupe Attijariwafa bank dans la note d’information relative à l’opération.



Aéroport Oujda-Angad



Le nombre de passagers ayant transité via l'aéroport Oujda-Angad, dans les deux sens, en août dernier a atteint 101.871 contre 86.443 durant la même période une année auparavant, soit une hausse de 17,85%.

Selon des données de l'Office national des aéroports (ONDA), les passagers ayant transité via cet aéroport, en août dernier, se répartissent entre 47.733 arrivants et 54.138 partants, contre respectivement 35.737 arrivants et 50.706 partants durant la même période de l’année dernière. Pour ce qui est des mouvements d'avions, l'ONDA précise que le nombre d’avions ayant transité via l’aéroport de la capitale de l'Oriental a atteint un total de 774 avions contre 773 en août 2016, en progression de 0,13%.

A rappeler que l’année 2016 avait connu une hausse de 2,14% du nombre de passagers ayant transité via l’aéroport Oujda-Angad, soit 522.743 contre 511.786 en 2015.

L’aéroport d’Oujda est lié à plusieurs aéroports européens, notamment de France (Paris, Marseille et Beauvais), de la Belgique (Bruxelles, Charleroi), d’Allemagne (Düsseldorf) et des Pays-Bas (Amsterdam).