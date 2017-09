Divers Economie

Application Uconnect



Umnia Bank continue sur sa lancée et met en service son application Uconnect. Elle devient ainsi la première banque participative au Maroc à offrir à sa clientèle le service de banque à distance.

Uconnect est un service simple et accessible à travers le site institutionnel de Umnia Bank et ses applications sur mobile, permettant ainsi à tous ses clients de : consulter le solde de leurs comptes ; effectuer des virements internes et externes ; commander des chéquiers et garder un contact avec leur conseiller pour toute demande d’information.

D’autres services seront proposés à la clientèle à travers Uconnect tout au long de l’année.

Pour toute demande d’information ou de souscription à Uconnect, Umnia Bank met à la disposition de ses clients sa plateforme Ucall afin de les accompagner au 05 22 64 62 64.



Trésor



La Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Économie et des Finances, a lancé vendredi une opération de placement des excédents de trésorerie d'un montant global de 4 milliards de dirhams (MMDH).

Il s'agit d'un placement avec prise en pension de 3 jours avec un taux moyen pondéré de 2%, a indiqué la DTFE dans un communiqué publié sur le site du ministère.