Divers Economie

Atlanta affiche une croissance à deux

chiffres de son résultat net semestriel



Au titre du premier semestre 2017, la Compagnie d'assurances et de réassurance, Atlanta, affiche un résultat net consolidé de 191 millions de dirhams (MDH), en hausse de 37,6% par rapport à la même période de 2016. A l’occasion de la publication des résultats semestriels de l’assureur coté à la Bourse de Casablanca, les analystes financiers soulignent une progression de 11,3% du chiffre d'affaires (CA) consolidé de la Compagnie qui s'établit à 2,37 milliards de dirhams (MMDH).

Pour sa part, le CA social d'Atlanta ressort en bonification de 14,9% à 1,27 MMDH, intégrant une croissance de 6,9% du CA Non Vie à près de 1,05 MMDH et une forte hausse de 74,6% du CA Vie à 229 MDH. Au niveau opérationnel, les analystes de BMCE Capital Bourse notent une amélioration de 23,7% du résultat technique de la filiale d’Holmarcom Group à 180 MDH, grâce à la maîtrise des ratios techniques et à l'amélioration des résultats financiers.

Dans ces conditions, le résultat net ressort en hausse de 12,6% à 153 MDH. Depuis le début de l’année, le titre Atlanta s’est apprécié de +20,23%, contre une progression de +16,63% en 2016 et un repli de -14,51% depuis 2014.





Hicham Iraqi Houssaini, nommé

directeur général de Microsoft Maroc



M. Hicham Iraqi Houssaini a été nommé directeur général (DG) de Microsoft Maroc pour poursuivre le développement et la gestion de ses activités au Royaume.

Microsoft indique dans un communiqué que le DG aura pour mission de gérer, développer et dynamiser l'activité de Microsoft au Maroc tout en contribuant à l’amélioration de l’éducation, l’employabilité et les e-services dans le cadre des projets philanthropiques de l’entreprise. Riche d’une expérience de 22 ans dont 10 années au sein de Microsoft, M. Houssaini, qui a assuré depuis octobre 2016 la direction générale par intérim de Microsoft Maroc, dispose d’une solide expertise dans le commercial et d’une grande expérience dans des postes managériaux qu’il avait occupés autant chez Microsoft que dans d’autres organisations de renom.

Au sein de Microsoft, il était en charge, entre autres, de la direction du secteur public pour l’Afrique du Nord et la direction des grands comptes et du secteur public au Maroc avant d’assurer l’intérim de la direction général pour le Maroc, rappelle le communiqué, ajoutant qu'il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’Etat de l’Ecole Mohammadia des ingénieurs (EMI) et d’un master en comptabilité et finance de l’Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises (ISCAE).