Divers Economie

Le Trésor place 4,8 MMDH d'excédents



La Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Économie et des Finances, a lancé mardi trois opérations de placement des excédents de trésorerie avec prise en pension d'un montant global de 4,8 milliards de dirhams (MMDH).

Il s'agit d'un placement d'une valeur de 3,3 MMDH, souscrit sur une journée avec un taux moyen pondéré de 2,01%, a indiqué la DTFE dans un communiqué publié sur le site du ministère.

Le deuxième placement, d'un montant de 800 millions de dirhams (MDH) sur une journée, est fixé au taux de 2,26%, a précisé la même source, ajoutant que le troisième placement porte quant à lui sur un montant de 700 MDH et souscrit sur 6 jours avec un taux de 2,01%.



Le Maroc, premier importateur

des dattes tunisiennes



Le Maroc reste le premier importateur des dattes tunisiennes avec 29.600 tonnes depuis le début de la saison, le 1er octobre, jusqu'au 8 septembre 2017.

"Le Maroc occupe toujours la première place avec plus de 29,6 mille tonnes de dattes exportées (par la Tunisie), suivi par la France (7.200 tonnes), l’Italie (5.800 tonnes) et l’Espagne, la Malaisie, l'Indonésie et les Etats-Unis avec des quantités dépassant les 4.000 tonnes chacune", a précisé le ministère tunisien de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche dans un communiqué.

Au cours de cette période, les recettes d’exportation des dattes ont enregistré une évolution de 20% par rapport à la même période de la saison précédente, pour se situer à 250 millions d'euros (554,9 millions de dinars) contre 159,5 millions d'euros (462,5 MD), a ajouté la même source.

Le ministère a relevé que les quantités de dattes exportées au cours de la même période ont atteint 107,5 mille tonnes contre 107,9 mille tonnes au cours de la saison écoulée. La même source a fait savoir que les quantités de dattes biologiques exportées s’élèvent, au cours de cette saison, à 13.600 tonnes.