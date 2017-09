Divers Economie

Le Trésor place 4 MMDH d'excédents



La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances, a lancé mardi deux opérations de placement des excédents de trésorerie avec prise en pension d'un montant global de 4 milliards de dirhams (MMDH). Il s'agit d'un placement sur 6 jours d'une valeur de 900 millions de dirhams et au taux moyen pondéré de 2,08%, a indiqué la DTFE dans un communiqué publié sur le site du ministère.

Le second placement, d'un montant de 3,1 MMDH, porte, quant à lui, sur une journée, à un taux moyen pondéré fixé à 2%, a ajouté la même source.



L’aéroport Mohammed V enregistre un bond

de plus de 8% du nombre de passagers en juillet



Le trafic des passagers à l'aéroport Mohammed V de Casablanca a enregistré une hausse de 8,66% durant le mois de juillet dernier, indique un rapport de l'Office national des aéroports (ONDA).

Un total de 952.931 voyageurs ont transité par cet aéroport durant cette période contre 960.876 en 2016, précise l’Office.

L’aéroport Mohammed V de Casablanca s’est accaparé près de la moitié du trafic des passagers enregistré au Maroc en juillet dernier, soit 48,41%, ajoute le

rapport.

La même source précise que 1.968.903 passagers ont transité par l’ensemble des aéroports du Royaume, portant ainsi le nombre total des voyageurs à 11,212 millions durant les sept premiers mois de l’année, soit une hausse de 10,54% par rapport à la même période 2016.

Le nombre de passagers ayant transité de janvier à fin juillet par Casablanca a atteint 5.206.032 voyageurs contre 4.709.590 au cours de la même période 2016, précise-t-on de même source.