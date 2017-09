Divers Economie

117 certificats négatifs délivrés en août dernier à Oujda



L’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (Ompic) et le Centre régional d’investissement à Oujda (CRI-Oujda) ont délivré en août dernier un total de 117 certificats négatifs pour la création d’entreprises.

Selon un rapport de la délégation du commerce et de l’industrie, qui couvre les villes d’Oujda, Berkane, Taourirt, Jérada et Figuig, les services restent le secteur d’activité le plus ciblé par les porteurs de projets avec 69 certificats négatifs, soit 59%, suivi du commerce (28 certificats, 24 %) et du bâtiment et travaux publics (17 certificats, 14 %).

S’agissant du statut juridique, les certificats négatifs se répartissent entre les Sociétés à responsabilité limitée (58 certificats), les Sociétés à responsabilité limitée à associé unique (48 certificats) et les enseignes commerciales (9 certificats).

Pour ce qui est de la répartition géographique, la préfecture d’Oujda-Angad vient en tête avec 76 certificats, suivie des provinces de Berkane (31 certificats), Taourirt (6), Figuig et Bouarfa (2).

Le nombre de certificats négatifs délivrés en 2016 pour la création d'entreprises dans la région de l'Oriental s'élève à 2.473, en hausse de 10,2% par rapport à 2015.



Emission par adjudication de bons du Trésor à court et moyen termes



Le Trésor devait procéder mardi à l'émission par adjudication de bons à court et moyen termes, annonce la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

Il s'agit de bons d'une maturité de 13 et 52 semaines et de 2 ans avec un règlement des bons souscrits prévu pour le 11 septembre 2017, a précisé la DTFE dans un communiqué publié sur le site de Bank Al-Maghrib.

La date d'échéance des bons à 13 semaines a été fixée au 11 décembre 2017, alors que les bons à 52 semaines seront cédés à 2,35%, indique-t-on.

Les bons à 2 ans seront cédés à un taux de 2,45%, ajoute la DTFE.

Le Trésor recevra des soumissions en taux pour les maturités inférieures à 52 semaines, et en prix pour les autres maturités, note la même source.