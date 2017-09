Divers Economie

Le cinquième Forum du comité permanent des finances s’achève ce jeudi à Rabat



Le 5ème Forum du Comité permanent des finances relatif à la mobilisation des financements pour les infrastructures résilientes au climat se tient les 6 et 7 septembre à Rabat.

Initié par le secrétariat de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CNUCC) en partenariat avec le secrétariat d’Etat auprès du ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable, chargé du Développement durable, ce forum a pour objectif d’informer les participants et les parties prenantes de la manière dont le pays, le secteur privé et les institutions financières travaillent actuellement pour mobiliser des financements pour les infrastructures résilientes au climat, leur fournir les outils pratiques et les méthodologies à adopter afin d’accélérer le processus de mobilisation de ces fonds, de faciliter un dialogue approfondi entre les différents acteurs et institutions engagés dans la mobilisation des fonds d'infrastructures résilientes au climat.

Ce forum est aussi l'occasion de mettre en évidence les leçons apprises et les lacunes existantes pour intégrer les considérations d'infrastructure résiliente au climat dans la planification nationale et sectorielle, indique un communiqué du secrétariat d’Etat.

Au menu de ce forum de deux jours figurent des séances plénières, des tables rondes ainsi que des séances de groupes de travail.



Accroissement de plus de 17% du trafic des passagers à l’aéroport Fès-Saïss



Le trafic des passagers au niveau de l'aéroport Fès-Saïss a enregistré une augmentation de 17,73% durant les sept premiers mois de 2017 en comparaison avec la même période de l'année 2016.

Un total de 585.156 voyageurs ont transité par l'aéroport Fès-Saïss entre janvier et juillet de l’année actuelle, contre 497.044 passagers durant la même période de l'année précédente, selon des données de l'Office national des aéroports (ONDA). Au niveau national, le trafic aérien a enregistré une hausse de 11,49% durant les sept premiers mois de 2017. Le nombre de passagers ayant transité par l’ensemble des aéroports du Royaume est passé de plus de 10,056 millions durant cette même période de 2016 à 11,212 millions à fin juillet dernier. Pour le seul mois de juillet, un total de 108.911 voyageurs ont transité par l'aéroport Fès-Saïss contre 82.454 passagers durant la même période de l'année écoulée, soit une augmentation de 32,09%.