Divers Economie

L’aéroport Al Massira enregistre une hausse de passagers à fin juillet



137.523 passagers ont transité par l'aéroport international Agadir-Al Massira, durant le mois de juillet 2017, contre 123.551 passagers en juillet 2016, enregistrant ainsi une hausse de 11,31%, selon des chiffres de l'Office national des aéroports (ONDA).

Les passagers ayant effectué des vols internationaux arrivent en tête avec 111.674 en juillet 2017, contre 98.639 durant la même période de l'année écoulée, soit une augmentation de 13,21%.

Le nombre de passagers sur les vols nationaux au départ et à destination de l'aéroport international Agadir-Al Massira a également connu une hausse de 3,76% en juillet 2017, avec 25.849 voyageurs contre 24.912 en juillet 2016.

Le mouvement des avions s'est aussi inscrit en tendance haussière (+4,32 %) en passant de 1041 vols en juillet 2016, à 1086 en juillet 2017. Au niveau national, l'aéroport international Agadir-Al Massira a occupé, en juillet 2017, la 3è place du nombre de voyageurs, après l'aéroport international de Marrakech-Ménara classé en 2è position avec 322.758 passagers et l'aéroport international Mohammed V qui se classe au premier rang avec 952.931 voyageurs.



Le Maroc abritera en novembre le premier Salon “Invest Africa Expo”



Le Maroc accueillera le premier Salon international du commerce, de l'industrie et de l'investissement en Afrique "Invest Africa Expo", du 1er au 4 novembre prochain à Casablanca, avec la participation d'une cinquantaine de pays.

Ce salon, organisé sur une surface couverte de plus de 20.000 m², a pour but de permettre aux 500 exposants, venus des quatre coins du monde, de créer et de développer des rencontres fructueuses entre les opérateurs économiques en Afrique, et ce en parfaite symbiose avec la logique de partage de l’expertise et de consolidation des partenariats gagnant-gagnant avec le continent, prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique un communiqué des organisateurs.

Outre les rencontres BtoB avec leurs homologues, les participants pourront également profiter des présentations des responsables, des organismes publics et privés, qui mettront en avant les opportunités d’affaires qu'offrent leurs régions respectives et leur potentiel d'investissement, fait savoir le communiqué.

Une quinzaine de secteurs seront représentés lors de cette manifestation, notamment ceux du transport, de l'éducation, de l'emploi, de la santé, des énergies, de l'agriculture, de la sécurité et du tourisme. Cet événement prévoit également l’organisation d’un forum de développement en Afrique qui sera consacré aux échanges d’expériences et d’expertises Sud-Sud et aux rencontres d’affaires.