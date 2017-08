Divers Economie

Nouvelles de la Bourse de Casablanca



La place boursière casablancaise a procédé au reclassement annuel des titres de capital dans les compartiments de la cote. Dans un avis publié sur son site web, la Bourse de Casablanca indique avoir procédé à la vérification du respect, par les sociétés inscrites à la cote, des conditions de séjour sur la base des capitaux propres et chiffre d’affaires, au titre de l’exercice 2016, ainsi que le nombre de titres de capital diffusés dans le public.

Suite à cette vérification, le spécialiste marocain en ingénierie et services informatiques, Involys, quitte le deuxième compartiment (marché développement) pour le troisième (marché croissance).



Les actionnaires de la BMCI convoqués

en assemblée générale ordinaire



Les actionnaires de la Banque marocaine pour le commerce et l'industrie (BMCI) sont convoqués en assemblée générale ordinaire, réunie extraordinairement, le 18 septembre prochain. A l’ordre du jour, figurent notamment l’approbation du rapport du directoire relatif à un emprunt obligataire subordonné, l’autorisation de l’opération, la détermination du montant et des modalités.

La sortie sur le marché ne devrait toutefois pas dépasser 1 milliard de dirhams en une ou plusieurs fois dans un délai de cinq ans.