Divers Economie

Le ministère de l’Economie et des Finances

lance sa page officielle sur Facebook



Le ministère de l’Economie et des Finances (MEF) a annoncé mercredi le lancement de sa page officielle sur Facebook en vue de relayer l’actualité du ministère, au profit du citoyen et d’établir un dialogue direct avec un public plus large.

Le ministère explique dans un communiqué que sa page sur Facebook vient enrichir les canaux de communication numériques mis en place, à savoir, le Portail Internet 'www. finances.gov.ma’ et le compte Twitter ‘@financesmaroc’. Domiciliée à l’adresse https://www.facebook.co/financesmaroc, cette page comporte des publications, des vidéos et photos, des services en ligne ainsi que des informations sur les événements à venir, précise la même source.



La Tunisie a connu une baisse de 2,3%

de sa production industrielle au 2ème trimestre



L'Indice de la production industrielle (IPI) en Tunisie a connu une baisse de 2,3% au cours du 2ème trimestre 2017, selon l’Institut national tunisien de la statistique (INS). Cette régression est due, principalement, à la diminution de la production dans le secteur de l’extraction des produits énergétiques de 13,9%, à cause du recul de la production du pétrole brut de 20,5%, explique l'INS dans une note.

D’après la même source, la fabrication d’autres produits minéraux non métaux a connu aussi une baisse de 9,7%, justifiée par une régression de la production du ciment, ainsi que dans les secteurs de l’industrie chimique (-6,9%) et de l’industrie textile habillement et cuir (-2%).

L’institut a, en revanche, fait état d’une amélioration de la production dans le secteur de l’extraction de produits non énergétiques (5,3%), suite à la reprise de la production du phosphate brut (1.069 mille tonnes au cours du 2è trimestre de 2017 contre 922 mille tonnes durant la même période de 2016).

Pour l’INS, les secteurs de l’industrie mécanique et électrique, de l’industrie agroalimentaire et de raffinage de pétrole ont connu une augmentation respectivement de 2,8%, 1,3% et de 7,9%.