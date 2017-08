Divers Economie

Baisse à 5,26% du taux débiteur

Le taux débiteur global appliqué par les banques à leur clientèle non financière s'est chiffré à 5,26% au 2ème trimestre 2017, en baisse de 22 points de base (pb) par rapport à un trimestre auparavant, annonce Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution reflète une diminution de 26 pb des taux assortissant les facilités de trésorerie à 5,23%, de 10 pb pour ceux appliqués aux prêts immobiliers à 5,25% et de 4 pb pour les taux relatifs aux crédits à la consommation à 6,67%, explique BAM dans une note sur les résultats de l'enquête trimestrielle sur les taux débiteurs T2-2017.

En revanche, les taux des prêts à l'équipement ont affiché une hausse de 11 points à 4,89%, fait savoir la même source.



Hausse des indicateurs touristiques à Marrakech durant le premier semestre



La ville de Marrakech a enregistré durant le premier semestre de 2017, une hausse de ses indicateurs touristiques, soit +19 % pour chacune des arrivées et des nuitées en comparaison avec la même période de 2016, selon des statistiques du Conseil régional du tourisme de Marrakech (CRT).

En termes de nuitées, la plupart des catégories d’établissements touristiques de la ville ont enregistré des hausses, soit 24% pour les 5 étoiles, 31 % pour les 4 étoiles et 1 étoile, 11 % pour les 3 étoiles, 5 % pour les maisons d’hôtes et 10 % pour les clubs hôtels, indique la même source.

Cet accroissement des nuitées est attribuable à la bonne performance enregistrée par les résidents (+8 %) et les non-résidents, notamment, les Français (+19 %), les Allemands (+ 79%), les Belges (+ 32 %), les Italiens (+25 %), les Hollandais (+9 %), les Espagnols (+28 %) et les Américains (+36 %)", précise le document.

Concernant la fréquentation des chambres, le taux d’occupation a affiché une hausse durant le premier semestre de 2017, soit 50% contre 44% durant la même période de l’année précédente.

Pour le mois de juin, les arrivées touristiques ont augmenté de 32%, alors que les nuitées ont progressé de 19%.