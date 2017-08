Divers Economie

Création à Tétouan de 352 entreprises



Un total de 352 entreprises ont été créées au niveau de la province de Tétouan et de la préfecture de M'diq-Fnideq à fin juillet dernier d'un investissement global de plus de 39,65 millions de dirhams (MDH), selon le Centre d'investissement (CI) de Tétouan.

Ainsi, le Centre d'investissement s'est accaparé 71% du nombre d'entreprises créées, durant les sept premiers mois de l'année en cours, alors que la direction des impôts s'est adjugé 29%, a indiqué un communiqué du Centre.

Concernant le nombre de certificats négatifs délivrés, durant cette période, il a atteint 671 certificats au niveau de la province de Tétouan et la préfecture de M'diq-Fnideq. Par domaine d'activité, les services et le commerce arrivent en tête avec 41% des certificats délivrés pour chaque secteur, suivis du BTP qui s'est adjugé 18% du nombre total de certificats.



Hausse des indicateurs touristiques à Marrakech durant le premier semestre



La ville de Marrakech a enregistré durant le premier semestre de 2017, une hausse de ses indicateurs touristiques, soit +19 % pour chacune des arrivées et des nuitées en comparaison avec la même période de 2016, selon des statistiques du Conseil régional du tourisme de Marrakech (CRT).

En termes de nuitées, la plupart des catégories d’établissements touristiques de la ville ont enregistré des hausses, soit 24% pour les 5 étoiles, 31% pour les 4 étoiles et 1 étoile, 11 % pour les 3 étoiles, 5% pour les maisons d’hôtes et 10% pour les clubs hôtels, indique la même source.

Cet accroissement des nuitées est attribuable à la bonne performance enregistrée par les résidents (+8 %) et les non-résidents, notamment les Français (+19 %), les Allemands (+ 79%), les Belges (+ 32 %), les Italiens (+25 %), les Hollandais (+9 %), les Espagnols (+28 %) et les Américains (+36 %), précise le document.

Concernant la fréquentation des chambres, le taux d’occupation a affiché une hausse durant le premier semestre de 2017, soit 50 % contre 44 % durant la même période de l’année précédente.

Pour le mois de juin seulement, les arrivées touristiques ont augmenté de 32%, alors que les nuitées ont progressé de 19%.