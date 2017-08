Divers Economie

Le Crédit du Maroc lance son activité

participative sous l’enseigne Arreda



Le Crédit du Maroc a obtenu l’agrément de Bank Al Maghrib, publié au Bulletin officiel du 20 juillet 2017, pour le lancement de son activité participative et la commercialisation des produits et services bancaires participatifs sous la marque Arreda. La Banque va déployer dans les prochaines semaines un premier dispositif de 12 points de vente dans les principales villes du Royaume et poursuivra l’extension du réseau pour atteindre 30 points de vente à l’horizon 2020. La nouvelle marque Arreda traduit l’ambition de la banque de satisfaire pleinement les exigences de ses clients et prospects en termes de conformité, proximité et qualité de service.

Pour implémenter la nouvelle activité, le Crédit du Maroc a opté pour les standards les plus exigeants en termes de système d’information, d’organisation et de gouvernance, permettant d’assurer un strict respect de la réglementation et des avis conformes du Conseil supérieur des oulémas.

Après réalisation des prérequis réglementaires, le Crédit du Maroc mettra à disposition des particuliers, professionnels et entreprises les offres suivantes : « La Banque au quotidien Arreda » (les comptes dépôts, les comptes courants, les cartes de retrait et de paiement, Internet & Mobile Banking transactionnel); « Les Financements Arreda » (le financement habitat, le financement auto et le financement de biens d’équipement) et « L’épargne et le placement Arreda» (le compte d’épargne et les dépôts d’investissement à terme).





380 certificats négatifs délivrés à Nador

au cours du premier semestre



L’Office marocain de la propriété commerciale (OMPIC) et le Centre de l’investissement de Nador (CRI-Oujda) ont délivré, au cours du premier semestre de l’année 2017 dans la province de Nador, quelque 380 certificats négatifs pour la création d’entreprises.

Selon un rapport de la délégation du Commerce et de l'industrie, les deux offices ont reçu, entre janvier et juin derniers, 406 demandes, dont 380 ont reçu un avis favorable en hausse de 8,3% par rapport à la même période de l'année précédente (351 certificats).

Les services restent le secteur d'activité le plus ciblé par les porteurs de projets avec 149 certificats, suivi du commerce (125), du bâtiment et travaux publics (81 certificats) et de l’industrie (16 certificats).

S’agissant du statut juridique, les Sociétés à responsabilité limitée viennent en première place avec 67% des certificats délivrés, suivies des Sociétés à responsabilité limitée à associé unique (24%) et les personnes morales (7%).