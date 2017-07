Divers Economie

Le tourisme connaît un rythme de

développement significatif à Al Hoceima



Le tourisme dans la région d'Al Hoceima connaît un rythme de développement "significatif" à la faveur des projets qui ont été mis en place dans la région, a affirmé Robert C. White, membre du Conseil de Washington, District de Colombia aux Etats-Unis, en marge d'une visite de prospection dans la zone d’activités économiques, située dans la commune d’Ait Kamra.

"Nous voulons examiner les opportunités d’investissement mutuel et capitaliser sur les discussions et les visites de terrain afin de déterminer quel type de partenariat stratégique nous allons mettre en place", a souligné le responsable, notant que le Conseil de Washington, D.C. envisage d’adopter une approche basée sur l’ouverture, l’échange et le partage d’expériences afin de contribuer au développement de cette région. Le responsable s'est également félicité des avancées réalisées dans le domaine touristique, de nature à drainer davantage de touristes dans la région, particulièrement ceux en provenance des Etats-Unis.

Pour sa part, le président de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Ilyas El Omari, a relevé que cette visite s’inscrit dans le cadre des nouvelles prérogatives de la région qui consistent à attirer les investisseurs nationaux et internationaux et à promouvoir les potentialités dont regorgent les différentes provinces de la région, dont celle d’Al Hoceima.





Hausse de plus de 20% du flux

des IDE à fin juin



Le flux des Investissements directs étrangers (IDE) au Maroc a atteint environ 14,9 milliards de dirhams (MMDH) durant les six premiers mois de 2017, contre 12,4 MMDH un an auparavant, soit une hausse de 20,1%, selon l'Office des changes.

Ce résultat est imputable à une augmentation des recettes au titre des IDE de 125 millions de dirhams (MDH) et à une baisse des dépenses de 2,3 MMDH à fin juin 2017, explique l'Office des changes dans une note sur les indicateurs préliminaires des échanges extérieurs de juin 2017.

Quant aux recettes des Marocains résidant à l'étranger (MRE), elles ont été quasi-stables, passant de 29,37 MMDH à 29,32 MMDH au titre des six premiers mois de 2017, ajoute la même source.

Concernant la balance Voyages, elle laisse apparaître un excédent de 18,43 MMDH à fin juin 2017 contre 19,93 MMDH durant la même période de 2016, soit un recul de 7,5%.

Cette évolution s'explique par la stabilité des recettes à 26,28 MMDH, ainsi que par la hausse des dépenses (+1,3 MMDH), fait savoir la même source.