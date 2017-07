Divers Economie

Microdata fixe son dividende 2016 à 16,5 DH/action



Au titre de l’exercice 2016, le spécialiste marocain de l'infrastructure informatique, Microdata, a décidé la distribution d’un dividende brut de 16,5 dirhams par action, qui sera mis en paiement à compter du 27 juillet 2017. L’Assemblée générale ordinaire (AGO) des actionnaires a approuvé les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016, souligne Microdata dans un communiqué post-AGO. L’AG annuelle, réunie le 21 juin dernier à Casablanca, a également donné quitus au Conseil d’administration et aux Commissaires aux comptes au titre dudit exercice et a renouvelé, pour une durée de six exercices, les mandats des administrateurs: Hassane Amor, Mounia Benaddou Idrissi, Hanadi Homsi et Ilham Kessab.

Leurs mandats arriveront à expiration lors de l’AG qui statuera sur les comptes de l’exercice 2022, relève la société dans son communiqué publié sur le site web de la Bourse de Casablanca, ajoutant que les états de synthèses au 31 décembre 2016, préalablement publiés, n’ont subi aucune modification. Marquée par une activité commerciale dynamique en 2016, Microdata enregistre des réalisations financières au beau fixe comparativement à celles de 2015, avec un chiffre d'affaires en hausse de 28,9% à 469,7 millions de dirhams (MDH). En dépit d'une charge d'IS qui s'alourdit de 73,7% à 17,2 MDH, la capacité bénéficiaire de la société signe un bond de 76,3% à 39,9 MDH, pour une marge nette de 8,5% contre 6,2% en 2015.



Création de 312 entreprises à Tétouan



Un total de 312 entreprises ont été créées au niveau de la province de Tétouan et de la préfecture de M'diq-Fnideq à fin juin dernier pour un investissement global de 38 millions de dirhams (MDH), selon le Centre d'investissement (CI) de Tétouan.

Ainsi, le nombre d'entreprises créées, durant les six premiers mois de l'année en cours, a atteint 312 avec quelque 3.935 emplois créés, contre 276 entités instaurées durant la même période une année auparavant, soit une hausse de 13%, a indiqué un rapport du CI.

Par secteur d’activité, les entreprises des services se taillent la part du lion avec 47% des structures créées, suivies de celles du commerce (32%) et du bâtiment et travaux publics (21%), lit-on dans le document du Centre d'investissement.

Les entreprises créées par des femmes représentent 15% du total des entités ayant vu le jour durant cette période, contre 10% au 1er semestre 2016, alors que les structures gérées par des étrangers représentent seulement 3% du total.