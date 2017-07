Divers Economie

Les besoins prévisionnels du Trésor se situent entre 6,5 et 7 MMDH pour juillet



Les besoins prévisionnels du Trésor pour le mois de juillet porteront sur un montant se situant entre 6,5 et 7 milliards de dirhams (MMDH), selon la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

Ainsi, "le recours au marché des adjudications des valeurs du Trésor au titre du mois de juillet 2017, portera sur un montant se situant entre 6,5 et 7 MMDH", précise un communiqué de la DTFE.

A rappeler que les besoins prévisionnels du Trésor pour le mois de juin se situaient entre 5,5 et 6 MMDH.



Création de 312 entreprises à Tétouan au premier semestre



Un total de 312 entreprises ont été créées au niveau de la province de Tétouan et de la préfecture de M'diq-Fnideq à fin juin dernier avec un investissement global de 38 millions de dirhams (MDH), selon le Centre d'investissement (CI) de Tétouan.

Ainsi, le nombre d'entreprises créées, durant les six premiers mois de l'année en cours, a atteint 312 engendrant 3.935 emplois créés, contre 276 entités instaurées durant la même période une année auparavant, soit une hausse de 13%, a indiqué un rapport du CI.

Par secteur d’activité, les entreprises des services s'accaparent la part de lion avec 47% des structures créées, suivies de celles du commerce (32%) et du bâtiment et travaux publics (21%), lit-on dans le document du Centre d'investissement.

Les entreprises créées par des femmes représentent 15% du total des entités ayant vu le jour durant cette période, contre 10% au 1er semestre 2016, alors que les structures gérées par des étrangers représentent seulement 3% du total.