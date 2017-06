Divers Economie

Le Trésor place 3,7 MMDH d'excédents



La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances, a lancé mercredi une opération de placement des excédents de trésorerie d'un montant de 3,7 milliards de dirhams (MMDH).

Il s'agit d'un placement avec prise en pension sur une journée, lequel a été souscrit à un taux moyen pondéré de 3,26%, a indiqué la DTFE dans un communiqué publié sur le site du ministère.



Une mission d’hommes d’affaires portugais prochainement au Maroc



Une délégation d’hommes d’affaires portugais opérant dans différents secteurs économiques se rendra au Maroc le 14 juillet prochain, dans le cadre d’une mission de prospection du marché marocain.

Organisée par la Chambre de commerce et d’industrie luso-marocaine (CCILM), cette mission qui vise le renforcement de la coopération entre le Portugal et le Maroc, verra la participation de sociétés portugaises qui souhaitent prendre connaissance du marché marocain, présenter leur savoir-faire et établir des liens de coopération avec des partenaires marocains, apprend-on auprès de la CCILM.

Les huit sociétés qui composent la délégation portugaise représentent les filières des composants automobiles, fabrication des meubles et composants en bois, stockage et distribution, équipements pour l’irrigation, conception de moules en acier pour injection du plastique, textile et contrôle thermique, précise la CCILM, selon laquelle des rencontres BtoB à Casablanca sont au programme de cette mission. Plus de 200 entreprises portugaises se sont installées ces dernières années au Maroc et plus de 1.200 autres ont choisi d'exporter vers le Royaume, devenu la première destination des exportations portugaises dans le monde arabe.

Hors Union européenne, le Maroc est aujourd’hui le 4ème partenaire du Portugal après l’Angola, les Etats-Unis et le Brésil.