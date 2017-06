Divers Economie

Emission par adjudication

de bons du Trésor



Le Trésor a procédé mardi à l'émission par adjudication de bons à court, moyen et long termes, annonce la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

Il s'agit de bons d'une maturité de 26 semaines, ainsi que de 2, 10, 20 et 30 ans avec un règlement prévu pour le 03 juillet, précise la Direction dans un communiqué publié sur le site de Bank Al-Maghrib.

La date d'échéance des bons à 26 semaines a été fixée au 1er janvier 2018, tandis que les maturités de 2 ans sont cédées à 2,40%, indique le communiqué.

Concernant les bons à 10, 20 et 30 ans, ils seront émis à des taux respectivement de 3,20%, 3,55% et 4,85%, fait savoir la DTFE.

Le Trésor recevra des soumissions en taux pour les maturités inférieures à 52 semaines, et en prix pour les autres maturités, ajoute la même source.



Hausse du trafic aérien à l’aéroport

Marrakech-Ménara



Le trafic aérien commercial au niveau de l’aéroport Marrakech-Menara a enregistré une hausse de 9,92 % durant les 5 premiers mois de 2017 en comparaison avec la même période de 2016.

Selon les statistiques de l’Office national des aéroports (ONDA), 1.805.297 passagers ont transité par l’aéroport Marrakech-Menara à fin mai 2017 contre 1.642.428 durant la même période un an auparavant.

Pour le mois de mai, 377.266 passagers ont transité par l’aéroport Marrakech-Menara contre 349.328 durant la même période de l’année précédente, soit une progression de 8 %, ajoute la même source. Pour ce qui est des mouvements d’avions, l’aéroport Marrakech-Menara a enregistré 18,24% du total du mouvement aérien des aéroports du Royaume durant le mois de mai, soit la deuxième place au niveau national juste après l’aéroport Mohammed V de Casablanca

(48,67 %).

Concernant les 5 premières lignes aériennes au niveau national, la ligne Marrakech-Paris Orly a occupé la 2ème place avec 52.202 passagers, soit 3,44% du total du mouvement du trafic aérien commercial au Maroc.